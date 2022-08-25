https://ria.ru/20220825/draka-1811995373.html

В драке в центре Москвы пострадал один человек

В драке в центре Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 25.08.2022

В драке в центре Москвы пострадал один человек

Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:22

2022-08-25T09:22

2022-08-25T10:39

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в главке сообщили РИА Новости, что накануне вечером на 2-й Магистральной улице произошла потасовка. Пострадали семь человек.По данным полиции, конфликт разгорелся между чоповцами и сотрудниками некой организации, арендующими складские помещения, "на почве имущественно-хозяйственных разногласий"."По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, который нарядом скорой медицинской помощи были госпитализирован", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что для разбирательства в полицию доставлены участники конфликта, их количество по-прежнему не называется.

https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)