Рейтинг@Mail.ru
В драке в центре Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/draka-1811995373.html
В драке в центре Москвы пострадал один человек
В драке в центре Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 25.08.2022
В драке в центре Москвы пострадал один человек
Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:22
2022-08-25T10:39
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в главке сообщили РИА Новости, что накануне вечером на 2-й Магистральной улице произошла потасовка. Пострадали семь человек.По данным полиции, конфликт разгорелся между чоповцами и сотрудниками некой организации, арендующими складские помещения, "на почве имущественно-хозяйственных разногласий"."По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, который нарядом скорой медицинской помощи были госпитализирован", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что для разбирательства в полицию доставлены участники конфликта, их количество по-прежнему не называется.
https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
09:22 25.08.2022 (обновлено: 10:39 25.08.2022)
 
В драке в центре Москвы пострадал один человек

Полиция уточнила, что в потасовке в центре Москвы пострадал один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в главке сообщили РИА Новости, что накануне вечером на 2-й Магистральной улице произошла потасовка. Пострадали семь человек.
По данным полиции, конфликт разгорелся между чоповцами и сотрудниками некой организации, арендующими складские помещения, "на почве имущественно-хозяйственных разногласий".
"По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, который нарядом скорой медицинской помощи были госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что для разбирательства в полицию доставлены участники конфликта, их количество по-прежнему не называется.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 23:58
В Москве суд арестовал четырех мужчин, устроивших драку с сотрудниками ГАИ
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала