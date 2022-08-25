https://ria.ru/20220825/draka-1811995373.html
В драке в центре Москвы пострадал один человек
В драке в центре Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 25.08.2022
В драке в центре Москвы пострадал один человек
Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:22
2022-08-25T09:22
2022-08-25T10:39
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в главке сообщили РИА Новости, что накануне вечером на 2-й Магистральной улице произошла потасовка. Пострадали семь человек.По данным полиции, конфликт разгорелся между чоповцами и сотрудниками некой организации, арендующими складские помещения, "на почве имущественно-хозяйственных разногласий"."По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, который нарядом скорой медицинской помощи были госпитализирован", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что для разбирательства в полицию доставлены участники конфликта, их количество по-прежнему не называется.
https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
09:22 25.08.2022 (обновлено: 10:39 25.08.2022)
В драке в центре Москвы пострадал один человек
Полиция уточнила, что в потасовке в центре Москвы пострадал один человек
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Только один человек, по уточненным данным, пострадал в ходе потасовки в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в главке сообщили РИА Новости, что накануне вечером на 2-й Магистральной улице произошла потасовка. Пострадали семь человек.
По данным полиции, конфликт разгорелся между чоповцами и сотрудниками некой организации, арендующими складские помещения, "на почве имущественно-хозяйственных разногласий".
"По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, который нарядом скорой медицинской помощи были госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что для разбирательства в полицию доставлены участники конфликта, их количество по-прежнему не называется.