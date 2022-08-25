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Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в детском саду в Авдеевке
Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в детском саду в Авдеевке - РИА Новости, 25.08.2022
Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в детском саду в Авдеевке
Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одном из детских садов Авдеевки в ДНР, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:33
2022-08-25T21:33
2022-08-25T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одном из детских садов Авдеевки в ДНР, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (проспект Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты", - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в детском саду в Авдеевке
Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в одном из детских садов в Авдеевке в ДНР