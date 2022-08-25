https://ria.ru/20220825/dnr-1812192024.html

Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в детском саду в Авдеевке

Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в детском саду в Авдеевке - РИА Новости, 25.08.2022

Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в детском саду в Авдеевке

Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одном из детских садов Авдеевки в ДНР, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:33

2022-08-25T21:33

2022-08-25T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в одном из детских садов Авдеевки в ДНР, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (проспект Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты", - сказал он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр