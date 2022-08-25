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Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 боеприпасов по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:48
2022-08-25T19:48
2022-08-25T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 боеприпасов по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в ДНР, противник выпустил более 250 боеприпасов из реактивных систем залпового огня HIMARS, БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР в Telegram-канале ведомства.Огонь велся по районам пяти населенных пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 22 домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры, сообщили в народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 250 снарядов по пяти населенным пунктам