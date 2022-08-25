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Украинские боевики обстреляли Макеевку - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики обстреляли Макеевку
Украинские боевики обстреляли Макеевку - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские боевики обстреляли Макеевку
Украинские войска в 17.05 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:29
2022-08-25T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, украинские войска за пять минут обстреляли город Горловка и соседний поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
17:29 25.08.2022 (обновлено: 17:53 25.08.2022)
 
Украинские боевики обстреляли Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска за пять минут обстреляли город Горловка и соседний поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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