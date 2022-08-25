https://ria.ru/20220825/dnr-1812148501.html

Украинские боевики обстреляли Макеевку

Украинские боевики обстреляли Макеевку - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские боевики обстреляли Макеевку

Украинские войска в 17.05 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:29

2022-08-25T17:29

2022-08-25T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, украинские войска за пять минут обстреляли город Горловка и соседний поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато