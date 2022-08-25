https://ria.ru/20220825/dezinformatsiya-1812171088.html

В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией

В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 25.08.2022

В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США упразднило совет по противодействию дезинформации, решение о создании которого ранее спровоцировало в стране... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:03

2022-08-25T19:03

2022-08-25T19:03

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США упразднило совет по противодействию дезинформации, решение о создании которого ранее спровоцировало в стране волну критики."В соответствии с предыдущей рекомендацией консультативного совета по внутренней безопасности, глава МВБ Алехандро Майоркас своим решением упразднил совет по противодействию дезинформации и аннулировал его устав", - говорится в распространенном заявлении американского ведомства.Решение вступило в силу 24 августа.О создании в США такого совета МВБ объявило весной текущего года. Предполагалось, что данная структура в составе американского ведомства будет координировать деятельность по борьбе с дезинформацией и защищать свободу слова. Однако ряд представителей Республиканской партии США подвергли жесткой критике этот совет, усмотрев в его работе механизм государственной цензуры и подавления свободы слова.В мае американские СМИ сообщили, что министерство приняло решение прекратить работу совета.

https://ria.ru/20220825/ssha-1812129709.html

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