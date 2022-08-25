Рейтинг@Mail.ru
В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/dezinformatsiya-1812171088.html
В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией
В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 25.08.2022
В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США упразднило совет по противодействию дезинформации, решение о создании которого ранее спровоцировало в стране... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:03
2022-08-25T19:03
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США упразднило совет по противодействию дезинформации, решение о создании которого ранее спровоцировало в стране волну критики."В соответствии с предыдущей рекомендацией консультативного совета по внутренней безопасности, глава МВБ Алехандро Майоркас своим решением упразднил совет по противодействию дезинформации и аннулировал его устав", - говорится в распространенном заявлении американского ведомства.Решение вступило в силу 24 августа.О создании в США такого совета МВБ объявило весной текущего года. Предполагалось, что данная структура в составе американского ведомства будет координировать деятельность по борьбе с дезинформацией и защищать свободу слова. Однако ряд представителей Республиканской партии США подвергли жесткой критике этот совет, усмотрев в его работе механизм государственной цензуры и подавления свободы слова.В мае американские СМИ сообщили, что министерство приняло решение прекратить работу совета.
https://ria.ru/20220825/ssha-1812129709.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
19:03 25.08.2022
 
В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией

В США упразднили совет по борьбе с дезинформацией, создание которого вызвало шквал критики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США упразднило совет по противодействию дезинформации, решение о создании которого ранее спровоцировало в стране волну критики.
"В соответствии с предыдущей рекомендацией консультативного совета по внутренней безопасности, глава МВБ Алехандро Майоркас своим решением упразднил совет по противодействию дезинформации и аннулировал его устав", - говорится в распространенном заявлении американского ведомства.
Решение вступило в силу 24 августа.
О создании в США такого совета МВБ объявило весной текущего года. Предполагалось, что данная структура в составе американского ведомства будет координировать деятельность по борьбе с дезинформацией и защищать свободу слова. Однако ряд представителей Республиканской партии США подвергли жесткой критике этот совет, усмотрев в его работе механизм государственной цензуры и подавления свободы слова.
В мае американские СМИ сообщили, что министерство приняло решение прекратить работу совета.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
16:25
В США заговорили о новой тактике Белого дома, которая не понравится Украине
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала