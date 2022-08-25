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Хабаровский губернатор обсудил в Москве с главой МЧС борьбу с паводком - РИА Новости, 25.08.2022
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Хабаровский губернатор обсудил в Москве с главой МЧС борьбу с паводком
Хабаровский губернатор обсудил в Москве с главой МЧС борьбу с паводком - РИА Новости, 25.08.2022
Хабаровский губернатор обсудил в Москве с главой МЧС борьбу с паводком
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев решает вопросы по борьбе с паводком в регионе напрямую с руководством МЧС РФ, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:57
2022-08-25T11:10
хабаровский край
хабаровск
амур (река)
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев решает вопросы по борьбе с паводком в регионе напрямую с руководством МЧС РФ, сообщает краевое правительство.Отмечается, что губернатор решает проблему на федеральном уровне, не дожидаясь критических последствий. В настоящее время гребень паводка на Амуре проходит по территории Еврейской автономной области. Его подход к Хабаровску ожидается в текущие сутки. При этом в предстоящие несколько дней рост уровня воды в реке может сохраниться. Организовано межведомственное взаимодействие, на постоянной связи с МЧС находятся главы районов и населенных пунктов.Дегтярёв подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности. Он распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Амурский, Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы. Такая мера связана с необходимостью оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки.В среду уровень реки у Хабаровска достиг 4,78 метра, что на 28 сантиметров выше неблагоприятной отметки в 4,5 метра, опасной считается - 6. Именно при этих значениях начинаются подтопления низких мест города. В ближайшие двое суток вода может подняться еще на 5-10 сантиметров. При этом дополнительных подъемов Амура у города до конца августа не ожидается.По прогнозу Дальневосточного УГМС, 25-26 августа уровень Амура у Хабаровска составит около 5 метров. Как сообщили в краевом комитете по гражданской защите, из-за подъемов воды в Амуре подтоплены дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. У Комсомольска-на-Амуре и ниже по течению реки подтоплений не прогнозируется.По данным спасателей и местных властей, паводковая ситуация в регионе "остается контролируемой". Наибольшее количество земельных участков, которые затронул амурский паводок, находится в селе Корсаково-2, жилых домов среди них нет. Всего в Хабаровском крае около 70 поселений находятся в зоне повышенного риска по подтоплениям. Для реагирования на возможные ЧС в регионе сформированы силы и средства: 5,5 тысячи человек, свыше 1,6 тысячи единиц техники, более 200 плавсредств.Губернатор обратил внимание федеральных властей на проблему дамб и расчистку русел рек. Ему удалось добиться восстановление финансирования этих работ, а также за счет собственных средств региона решать вопросы безопасности населения, уточняется региональным правительством. О приоритете этого направления говорит тот факт, что при каждой коммуникации с федеральными чиновниками глава региона последовательно поднимает вопросы финансирования МЧС, противопаводковых мероприятий и вопросы борьбы с лесными пожарами.
https://ria.ru/20220823/turizm-1811464823.html
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хабаровск, амур (река), хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровск, Амур (река), Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Дегтярев
07:57 25.08.2022 (обновлено: 11:10 25.08.2022)
 
Хабаровский губернатор обсудил в Москве с главой МЧС борьбу с паводком

Хабаровский губернатор Дегтярев обсудил в Москве с главой МЧС борьбу с паводком

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр МЧС России Александр Куренков
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр МЧС России Александр Куренков
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев решает вопросы по борьбе с паводком в регионе напрямую с руководством МЧС РФ, сообщает краевое правительство.
"В ходе своей рабочей поездки в Москву глава региона Михаил Дегтярев встретился с министром МЧС России Александром Куренковым. Стороны обсудили сразу несколько вопросов, один из которых - текущая ситуация с паводками и прогнозы ее развития на ближайшую неделю", - сообщает ведомство.
Отмечается, что губернатор решает проблему на федеральном уровне, не дожидаясь критических последствий. В настоящее время гребень паводка на Амуре проходит по территории Еврейской автономной области. Его подход к Хабаровску ожидается в текущие сутки. При этом в предстоящие несколько дней рост уровня воды в реке может сохраниться. Организовано межведомственное взаимодействие, на постоянной связи с МЧС находятся главы районов и населенных пунктов.
Дегтярёв подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности. Он распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Амурский, Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы. Такая мера связана с необходимостью оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки.
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В среду уровень реки у Хабаровска достиг 4,78 метра, что на 28 сантиметров выше неблагоприятной отметки в 4,5 метра, опасной считается - 6. Именно при этих значениях начинаются подтопления низких мест города. В ближайшие двое суток вода может подняться еще на 5-10 сантиметров. При этом дополнительных подъемов Амура у города до конца августа не ожидается.
По прогнозу Дальневосточного УГМС, 25-26 августа уровень Амура у Хабаровска составит около 5 метров. Как сообщили в краевом комитете по гражданской защите, из-за подъемов воды в Амуре подтоплены дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. У Комсомольска-на-Амуре и ниже по течению реки подтоплений не прогнозируется.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр МЧС России Александр Куренков
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр МЧС России Александр Куренков
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр МЧС России Александр Куренков
"На островной части краевого центра дежурят спасатели, зоны возможного подтопления находятся на контроле регионального правительства и ГУ МЧС России по краю. Дачников левобережья просят по возможности вывезти урожай и имущество. Жителей и гостей тех районов, где складывается неблагоприятная паводковая обстановка, спасатели призывают соблюдать меры личной безопасности", - рассказали в профильном комитете.
По данным спасателей и местных властей, паводковая ситуация в регионе "остается контролируемой". Наибольшее количество земельных участков, которые затронул амурский паводок, находится в селе Корсаково-2, жилых домов среди них нет. Всего в Хабаровском крае около 70 поселений находятся в зоне повышенного риска по подтоплениям. Для реагирования на возможные ЧС в регионе сформированы силы и средства: 5,5 тысячи человек, свыше 1,6 тысячи единиц техники, более 200 плавсредств.
Губернатор обратил внимание федеральных властей на проблему дамб и расчистку русел рек. Ему удалось добиться восстановление финансирования этих работ, а также за счет собственных средств региона решать вопросы безопасности населения, уточняется региональным правительством. О приоритете этого направления говорит тот факт, что при каждой коммуникации с федеральными чиновниками глава региона последовательно поднимает вопросы финансирования МЧС, противопаводковых мероприятий и вопросы борьбы с лесными пожарами.
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