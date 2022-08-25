https://ria.ru/20220825/bioraznoobrazie-1812071310.html
Китай активно продвигает переговоры по Глобальной программе биоразнообразия
Китай активно продвигает переговоры по Глобальной программе биоразнообразия - РИА Новости, 25.08.2022
Китай активно продвигает переговоры по Глобальной программе биоразнообразия
Китай прилагает все усилия для руководства и координации переговоров по Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, а... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:31
2022-08-25T13:31
2022-08-25T13:31
россия-китай: главное
китай
природа
монреаль
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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай прилагает все усилия для руководства и координации переговоров по Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, а также для содействия сохранению биоразнообразия на глобальном уровне, сообщило министерство экологии и окружающей среды КНР.Как заявил на пресс-конференции официальный представитель ведомства Лю Юбинь, второй этап 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) пройдет в Монреале в Канаде с 7 по 19 декабря текущего года. Китай продолжит выполнять функции председателя COP15 для руководства основными и политическими вопросами конференции, добавил он.По словам Лю Юбиня, наиболее ожидаемым результатом второго этапа станет принятие Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года.Он подчеркнул, что обращение вспять тенденции к утрате биоразнообразия к 2030 году и реализация видения 2050 года о жизни в гармонии с природой - это общие для всех стремления, которые требуют всестороннего участия каждой из сторон.Первый этап COP15 состоялся в гибридном формате (очно и онлайн) в городе Куньминь (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) в октябре прошлого года.Итоги мероприятия дали мощный политический импульс для глобального управления в сфере биоразнообразия.
https://ria.ru/20220815/kitay-1809625758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, природа, монреаль, канада
Россия-Китай: Главное, Китай, природа, Монреаль, Канада
МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай прилагает все усилия для руководства и координации переговоров по Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года, а также для содействия сохранению биоразнообразия на глобальном уровне, сообщило министерство экологии и окружающей среды КНР.
Как заявил на пресс-конференции официальный представитель ведомства Лю Юбинь, второй этап 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) пройдет в Монреале в Канаде с 7 по 19 декабря текущего года. Китай продолжит выполнять функции председателя COP15 для руководства основными и политическими вопросами конференции, добавил он.
По словам Лю Юбиня, наиболее ожидаемым результатом второго этапа станет принятие Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года.
Он подчеркнул, что обращение вспять тенденции к утрате биоразнообразия к 2030 году и реализация видения 2050 года о жизни в гармонии с природой - это общие для всех стремления, которые требуют всестороннего участия каждой из сторон.
Первый этап COP15 состоялся в гибридном формате (очно и онлайн) в городе Куньминь (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) в октябре прошлого года.
Итоги мероприятия дали мощный политический импульс для глобального управления в сфере биоразнообразия.