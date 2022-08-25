https://ria.ru/20220825/bilayn-1811882765.html
Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами
Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами - РИА Новости, 25.08.2022
Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами
Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более, чем на 30% с начала года, сообщает оператор. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:15
2022-08-25T10:15
2022-08-25T10:15
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билайн
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более, чем на 30% с начала года, сообщает оператор.Специалисты билайна расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов, говорится в сообщении.Например, по данным оператора, пропускная способность с сервисами Яндекса увеличилась на 31%, с ВКонтакте (VK) — на 20%, c Telegram - на 67%. Суммарная пропускная способность стыков выросла более, чем на 30% с начала года."Ежегодно мы увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. В этом году, кроме роста потребления трафика, изменился и интернет-ландшафт - произошел частичный переток пользователей из зарубежных сервисов в российские, бурный рост отдельных приложений, приостановка развития инфраструктуры зарубежных сервисов в России. Эти факторы потребовали оперативной реакции, результатом которой стала организация нескольких Тб/с новой портовой емкости в 21 городе, причем как в России, так и за рубежом", - приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу билайна Сергея Быкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, технологии, билайн
Новости компаний - Экономика, Россия, Технологии, Билайн
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более, чем на 30% с начала года, сообщает оператор.
Специалисты билайна расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн
и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов, говорится в сообщении.
Например, по данным оператора, пропускная способность с сервисами Яндекса увеличилась на 31%, с ВКонтакте (VK) — на 20%, c Telegram - на 67%. Суммарная пропускная способность стыков выросла более, чем на 30% с начала года.
"Ежегодно мы увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. В этом году, кроме роста потребления трафика, изменился и интернет-ландшафт - произошел частичный переток пользователей из зарубежных сервисов в российские, бурный рост отдельных приложений, приостановка развития инфраструктуры зарубежных сервисов в России. Эти факторы потребовали оперативной реакции, результатом которой стала организация нескольких Тб/с новой портовой емкости в 21 городе, причем как в России, так и за рубежом", - приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу билайна Сергея Быкова.