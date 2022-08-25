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Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами - РИА Новости, 25.08.2022
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Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами
Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами - РИА Новости, 25.08.2022
Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами
Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более, чем на 30% с начала года, сообщает оператор. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:15
2022-08-25T10:15
новости компаний - экономика
россия
технологии
билайн
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более, чем на 30% с начала года, сообщает оператор.Специалисты билайна расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов, говорится в сообщении.Например, по данным оператора, пропускная способность с сервисами Яндекса увеличилась на 31%, с ВКонтакте (VK) — на 20%, c Telegram - на 67%. Суммарная пропускная способность стыков выросла более, чем на 30% с начала года."Ежегодно мы увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. В этом году, кроме роста потребления трафика, изменился и интернет-ландшафт - произошел частичный переток пользователей из зарубежных сервисов в российские, бурный рост отдельных приложений, приостановка развития инфраструктуры зарубежных сервисов в России. Эти факторы потребовали оперативной реакции, результатом которой стала организация нескольких Тб/с новой портовой емкости в 21 городе, причем как в России, так и за рубежом", - приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу билайна Сергея Быкова.
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новости компаний - экономика, россия, технологии, билайн
Новости компаний - Экономика, Россия, Технологии, Билайн
10:15 25.08.2022
 

Билайн на треть увеличил скорость соединения с популярными сервисами

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодые люди у фонтана на Тверском бульваре в Москве.
Молодые люди у фонтана на Тверском бульваре в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более, чем на 30% с начала года, сообщает оператор.
Специалисты билайна расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов, говорится в сообщении.
Пассажиры в Московском метро - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза
Например, по данным оператора, пропускная способность с сервисами Яндекса увеличилась на 31%, с ВКонтакте (VK) — на 20%, c Telegram - на 67%. Суммарная пропускная способность стыков выросла более, чем на 30% с начала года.
"Ежегодно мы увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. В этом году, кроме роста потребления трафика, изменился и интернет-ландшафт - произошел частичный переток пользователей из зарубежных сервисов в российские, бурный рост отдельных приложений, приостановка развития инфраструктуры зарубежных сервисов в России. Эти факторы потребовали оперативной реакции, результатом которой стала организация нескольких Тб/с новой портовой емкости в 21 городе, причем как в России, так и за рубежом", - приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу билайна Сергея Быкова.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияТехнологииБилайн
 
 
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