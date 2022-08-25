https://ria.ru/20220825/bezopasnostm-1812191491.html
Гладков рассказал о введении занятий по безопасности в белгородских школах
Гладков рассказал о введении занятий по безопасности в белгородских школах - РИА Новости, 25.08.2022
Гладков рассказал о введении занятий по безопасности в белгородских школах
Во всех школах и детских садах Белгородской области планируется запустить занятия по правилам поведения в опасных ситуациях, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:27
2022-08-25T21:27
2022-08-25T21:28
белгородская область
общество
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Во всех школах и детских садах Белгородской области планируется запустить занятия по правилам поведения в опасных ситуациях, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в четверг.В социальных сетях губернатор рассказал о проекте "Звёздочка оберегает" - это тренинги по оказанию доврачебной помощи. За все лето в регионе прошло более 200 занятий, которые охватили более 8 тысяч человек.В рамках обучающих тренингов дети учатся правилам поведения в опасных ситуациях, а их родители – правилам поведения в нестандартной ситуации, оказанию первой помощи при угрозе жизни ребёнка: к примеру, при попадании инородного тела в дыхательные пути или остановке сердца. Чтобы отработать на практике алгоритм действий, проводится тренировка на специальных тренажёрах-манекенах.Образовательные тренинги для детей и родителей проводит Ирина Манежная — руководитель ставропольского Центра знаний в сфере безопасности жизни "Белый маяк", в прошлом спасатель МЧС. Социальный проект, организованный по поручению губернатора в рамках программы "Безопасное лето", в Белгородской области проходит в течение всего лета.Глава региона выразил намерение продолжить реализацию проекта в рамках дополнительного образования."Я предложил сформировать собственные методики, а в начале следующего года уже запустить соответствующие занятия в наших школах и детских садах. Думаю, это будет полезно как взрослым, так и детям", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Общество, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:27 25.08.2022 (обновлено: 21:28 25.08.2022)
Гладков рассказал о введении занятий по безопасности в белгородских школах
Гладков рассказал о введении занятий по безопасности в белгородских школах и садах
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Во всех школах и детских садах Белгородской области планируется запустить занятия по правилам поведения в опасных ситуациях, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в четверг.
В социальных сетях губернатор рассказал о проекте "Звёздочка оберегает" - это тренинги по оказанию доврачебной помощи. За все лето в регионе прошло более 200 занятий, которые охватили более 8 тысяч человек.
В рамках обучающих тренингов дети учатся правилам поведения в опасных ситуациях, а их родители – правилам поведения в нестандартной ситуации, оказанию первой помощи при угрозе жизни ребёнка: к примеру, при попадании инородного тела в дыхательные пути или остановке сердца. Чтобы отработать на практике алгоритм действий, проводится тренировка на специальных тренажёрах-манекенах.
Образовательные тренинги для детей и родителей проводит Ирина Манежная — руководитель ставропольского Центра знаний в сфере безопасности жизни "Белый маяк", в прошлом спасатель МЧС
. Социальный проект, организованный по поручению губернатора в рамках программы "Безопасное лето", в Белгородской области
проходит в течение всего лета.
Глава региона выразил намерение продолжить реализацию проекта в рамках дополнительного образования.
"Я предложил сформировать собственные методики, а в начале следующего года уже запустить соответствующие занятия в наших школах и детских садах. Думаю, это будет полезно как взрослым, так и детям", - сказал Гладков.