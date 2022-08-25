https://ria.ru/20220825/bezopasnost-1812184211.html

ГД: вопросы глобальной безопасности после СВО будут решать Россия и США

ГД: вопросы глобальной безопасности после СВО будут решать Россия и США - РИА Новости, 25.08.2022

ГД: вопросы глобальной безопасности после СВО будут решать Россия и США

Сможет ли Украина решать хоть какие-то вопросы глобальной безопасности после проведения Россией специальной военной операции, вопрос неочевидный, сейчас ее... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:25

2022-08-25T20:25

2022-08-25T20:25

владимир зеленский

андрей ермак

украина

европа

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брикс

шос

нато

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сможет ли Украина решать хоть какие-то вопросы глобальной безопасности после проведения Россией специальной военной операции, вопрос неочевидный, сейчас ее задача в том, чтобы просто сохраниться, такое мнение выразил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.В четверг руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина намерена стать не просто членом Евросоюза, но и центром формирования безопасности всего региона. По его словам, для достижения этой цели будет сделано "все возможное и невозможное"."Украина до проведения СВО сделала все возможное и невозможное, чтобы стать центром опасности всего региона. Теперь ее задача - просто сохраниться, не решая глобальных тем. По завершении специальной военной операции, где будет Украина в плане принятия каких-то глобальных решений по безопасности - вопрос абсолютно не очевидный", - подчеркнул политик.По словам депутата, после проведения Россией СВО "архитектура глобальной безопасности в Европе действительно будет изменена". Главная роль в обеспечении этой безопасности после СВО, считает Шхагошев, будет разделена между крупными странами - Россией, США, а также между такими крупными международными организациями, как ШОС, БРИКС, "и пока еще НАТО".Парламентарий добавил, что, ряд "радикальных заявлений", которые делают представители Киева, связаны с тем, что "они чувствуют, что для них с каждым днем ухудшается ситуация": "Они стараются таким образом поддерживать в нужном для них русле настроения простых граждан на Украине, искажая реальную ситуацию".

https://ria.ru/20220821/khimoruzhie-1811058515.html

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Евгения Нефедова

владимир зеленский, андрей ермак, украина, европа, россия, брикс, шос, нато