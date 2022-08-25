ГД: вопросы глобальной безопасности после СВО будут решать Россия и США
Шхагошев: после спецоперации вопросы глобальной безопасности будут решать Россия и США
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сможет ли Украина решать хоть какие-то вопросы глобальной безопасности после проведения Россией специальной военной операции, вопрос неочевидный, сейчас ее задача в том, чтобы просто сохраниться, такое мнение выразил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
В четверг руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина намерена стать не просто членом Евросоюза, но и центром формирования безопасности всего региона. По его словам, для достижения этой цели будет сделано "все возможное и невозможное".
"Украина до проведения СВО сделала все возможное и невозможное, чтобы стать центром опасности всего региона. Теперь ее задача - просто сохраниться, не решая глобальных тем. По завершении специальной военной операции, где будет Украина в плане принятия каких-то глобальных решений по безопасности - вопрос абсолютно не очевидный", - подчеркнул политик.
По словам депутата, после проведения Россией СВО "архитектура глобальной безопасности в Европе действительно будет изменена". Главная роль в обеспечении этой безопасности после СВО, считает Шхагошев, будет разделена между крупными странами - Россией, США, а также между такими крупными международными организациями, как ШОС, БРИКС, "и пока еще НАТО".
Парламентарий добавил, что, ряд "радикальных заявлений", которые делают представители Киева, связаны с тем, что "они чувствуют, что для них с каждым днем ухудшается ситуация": "Они стараются таким образом поддерживать в нужном для них русле настроения простых граждан на Украине, искажая реальную ситуацию".
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