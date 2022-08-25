https://ria.ru/20220825/bezopasnost-1812144657.html

Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности

Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности - РИА Новости, 25.08.2022

Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически прокомментировала слова руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что после... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:14

2022-08-25T17:14

2022-08-25T17:14

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически прокомментировала слова руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что после окончания конфликта Украина должна стать осью новой системы безопасности в Европе.В четверг Ермак заявил, что Украина намерена стать не просто членом Евросоюза, а центром формирования безопасности всего региона. По его словам, для достижения этой цели будет сделано "все возможное и невозможное"."Ребята перепутали ось с шестом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Ермак, как сообщают украинские СМИ, анонсировал первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Он назвал его "очень мощным" и отметил, что документ может быть обнародован 29-30 августа.

https://ria.ru/20220801/razgovor-1806508118.html

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова