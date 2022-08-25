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Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности - РИА Новости, 25.08.2022
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Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности
Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности - РИА Новости, 25.08.2022
Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически прокомментировала слова руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что после... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:14
2022-08-25T17:14
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически прокомментировала слова руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что после окончания конфликта Украина должна стать осью новой системы безопасности в Европе.В четверг Ермак заявил, что Украина намерена стать не просто членом Евросоюза, а центром формирования безопасности всего региона. По его словам, для достижения этой цели будет сделано "все возможное и невозможное"."Ребята перепутали ось с шестом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Ермак, как сообщают украинские СМИ, анонсировал первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Он назвал его "очень мощным" и отметил, что документ может быть обнародован 29-30 августа.
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
17:14 25.08.2022
 
Захарова ответила на слова Ермака о роли Украины в европейской безопасности

Захарова: на Украине, говоря о европейской безопасности, перепутали ось с шестом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически прокомментировала слова руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что после окончания конфликта Украина должна стать осью новой системы безопасности в Европе.
В четверг Ермак заявил, что Украина намерена стать не просто членом Евросоюза, а центром формирования безопасности всего региона. По его словам, для достижения этой цели будет сделано "все возможное и невозможное".
"Ребята перепутали ось с шестом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Ермак, как сообщают украинские СМИ, анонсировал первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Он назвал его "очень мощным" и отметил, что документ может быть обнародован 29-30 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:29
Украина и США настаивают на разговоре между президентами, заявил Ермак
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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