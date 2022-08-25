22:12 25.08.2022 (обновлено: 22:43 25.08.2022)
В Чехии хочет остаться почти половина украинских беженцев, показал опрос
Опрос от проекта DTM: в Чехии хочет остаться 49 процентов беженцев из Украины
Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 25 авг – РИА Новости. Почти половина (49%) из находящихся сейчас в Чехии украинских беженцев хотели бы остаться в республике, 47% планирует побыстрее вернуться на родину, остальные предполагают, что смогут сделать это в течение ближайшего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди беженцев Международной организацией по миграции (IOM) в рамках проекта Displacement Tracking Matrix (DTM), его результаты опубликованы в четверг.
"Из числа опрошенных украинских беженцев 49% заявили, что не планируют покидать свое нынешнее место пребывания в Чехии, при этом каждый сотый заявил, что хотел бы переехать на иное место в Чехии. Почти 3% сообщили, что хотят перебраться в другую страну. Еще 47% опрошенных хотели бы как можно скорее вернуться на Украину, как только это позволит ситуация с точки зрения безопасности. Остальные предполагают выехать домой в течение ближайшего года", - говорится в сообщении.
Четыре пятых респондентов составили женщины, одну пятую – мужчины. Три четверти беженцев жили на Украине в городах, одна четвертая часть – в селах. Около 7% опрошенных прибыли из Киева. Большинство респондентов покинуло Украину в период с конца февраля по начало апреля.
Почти 72% беженцев сообщили о том, что они проживают в Праге, еще 8% - в Центрально-Чешском крае. При этом в Оломоуцком крае (на востоке страны) и еще в пяти краях республики в общей сложности проживает лишь 1% от общего числа находящихся в Чехии беженцев с Украины.
Главным доводом при поиске места размещения в республике является наличие там родных или друзей, заявили опрошенные. Важную роль также играет наличие и доступность рабочих мест, а также возможность получения образования. При этом уже 107 тысяч беженцев получили в Чехии работу.
Чехия в пересчете на собственное население приняла наибольшее из всех стран число украинских беженцев - визы в МВД республики получили 418,8 тысячи человек. Предполагается, что около половины из них уже вернулись домой или переехали жить в другие страны, точных данных об этом нет из-за отсутствие контроля на границах внутри шенгенской зоны.
По данным IOM, в опросе приняли участие 1006 украинских беженцев в возрасте 18 лет и старше, имеющих различный уровень образования, проживавших в больших и малых городах Украины, а также в сельской местности. Данных о допустимых погрешностях не сообщается.