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Великобритания за год одобрили 76 процентов заявок беженцев на помощь
Великобритания за год одобрили 76 процентов заявок беженцев на помощь - РИА Новости, 25.08.2022
Великобритания за год одобрили 76 процентов заявок беженцев на помощь
Доля беженцев, получивших убежище в Великобритании, достигла максимума за 32 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на статистику МВД страны. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:00
2022-08-25T22:00
2022-08-25T22:00
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Доля беженцев, получивших убежище в Великобритании, достигла максимума за 32 года, сообщает газета Guardian со ссылкой на статистику МВД страны."Доля беженцев, получивших убежище в Великобритании достигла 32-летнего максимума", - говорится в сообщении.По информации британского МВД, 76% заявок на убежище и гуманитарную защиту было одобрено в этом году по состоянию на конец июня.Газета указывает, что большую часть этих мигрантов составляют беженцы из Албании. В период с января по июнь 2022 года в страну прибыли 2 165 албанцев, в то время как в прошлом году за аналогичный период прибыло всего 23 албанских мигранта, пишет издание. Ранее правительство Албании предложило отправить своих полицейских в Великобританию, чтобы помочь местным властям в процессе регистрации мигрантов и ускорить высылку нелегалов.
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в мире, великобритания, албания
В мире, Великобритания, Албания
Великобритания за год одобрили 76 процентов заявок беженцев на помощь
Guardan: в Британии доля беженцев, получивших убежище, достигла максимума за 32 года