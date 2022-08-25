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Учебному центру имени Жоги передали 86 беспилотников от ОНФ
Учебному центру имени Жоги передали 86 беспилотников от ОНФ - РИА Новости, 25.08.2022
Учебному центру имени Жоги передали 86 беспилотников от ОНФ
Учебному центру по управлению беспилотными летательными аппаратами имени Владимира Жоги - командира батальона "Спарта", погибшего весной при освобождении... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:08
2022-08-25T22:08
2022-08-25T22:08
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Учебному центру по управлению беспилотными летательными аппаратами имени Владимира Жоги - командира батальона "Спарта", погибшего весной при освобождении Волновахи - передали 86 беспилотников от Общероссийского народного фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Глава ДНР поблагодарил все россиян за помощь военным "на передовой выполнять свою тяжелую работу эффективнее".Учебный центр имени Героя ДНР и России Владимира Жоги создан военнослужащими Народной милиции. Курсанты осваивают, в частности, управление беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы, комбинированные системы мониторинга, методы противодействия БПЛА, программное обеспечение и работу приложений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия
Учебному центру имени Жоги передали 86 беспилотников от ОНФ
Пушилин и Кириенко передали учебному центру имени Жоги 86 беспилотников от ОНФ
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Учебному центру по управлению беспилотными летательными аппаратами имени Владимира Жоги - командира батальона "Спарта", погибшего весной при освобождении Волновахи - передали 86 беспилотников от Общероссийского народного фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Совместно с заместителем руководителя администрации президента (РФ) Сергеем Кириенко передали учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР поблагодарил все россиян за помощь военным "на передовой выполнять свою тяжелую работу эффективнее".
Учебный центр имени Героя ДНР и России Владимира Жоги создан военнослужащими Народной милиции. Курсанты осваивают, в частности, управление беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы, комбинированные системы мониторинга, методы противодействия БПЛА, программное обеспечение и работу приложений.