https://ria.ru/20220825/bespilotniki-1812196690.html

Учебному центру имени Жоги передали 86 беспилотников от ОНФ

Учебному центру имени Жоги передали 86 беспилотников от ОНФ - РИА Новости, 25.08.2022

Учебному центру имени Жоги передали 86 беспилотников от ОНФ

Учебному центру по управлению беспилотными летательными аппаратами имени Владимира Жоги - командира батальона "Спарта", погибшего весной при освобождении... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:08

2022-08-25T22:08

2022-08-25T22:08

специальная военная операция на украине

технологии

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Учебному центру по управлению беспилотными летательными аппаратами имени Владимира Жоги - командира батальона "Спарта", погибшего весной при освобождении Волновахи - передали 86 беспилотников от Общероссийского народного фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Глава ДНР поблагодарил все россиян за помощь военным "на передовой выполнять свою тяжелую работу эффективнее".Учебный центр имени Героя ДНР и России Владимира Жоги создан военнослужащими Народной милиции. Курсанты осваивают, в частности, управление беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы, комбинированные системы мониторинга, методы противодействия БПЛА, программное обеспечение и работу приложений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, донецкая народная республика, россия