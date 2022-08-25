https://ria.ru/20220825/bayden-1812190236.html
Двое жителей Флориды признали вину в похищении дневника дочери Байдена
Двое жителей Флориды признали вину в похищении дневника дочери Байдена - РИА Новости, 25.08.2022
Двое жителей Флориды признали вину в похищении дневника дочери Байдена
Двое жителей штата Флорида признали вину в краже личного дневника дочери президента США Джо Байдена – Эшли, сообщил в четверг американский минюст. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:08
2022-08-25T21:08
2022-08-25T21:08
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Двое жителей штата Флорида признали вину в краже личного дневника дочери президента США Джо Байдена – Эшли, сообщил в четверг американский минюст.Согласно сообщению, речь идет о 40-летней Эйми Харрис и 58-летнем Роберте Курландере, которые "признали вину в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост"."Они продали похищенное имущество одной и организаций в Нью-Йорке за 40 тысяч долларов и даже вернулись, чтобы заполучить еще больше имущества, когда получили такую просьбу", - сообщили в минюсте. Сама кража дневника Эшли Байден случилась осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика.О содержании записей дневника ничего не говорится. Максимально возможное наказание по данному делу – по пять лет тюрьмы каждому из обвиняемых. Отмечается, что Харрис и Курландер согласились выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 20 тысяч долларов каждый. Помимо этого, мужчина согласился сотрудничать со следствием.
https://ria.ru/20220822/bayden-1811445707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, нью-йорк (город)
В мире, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
Двое жителей Флориды признали вину в похищении дневника дочери Байдена
Минюст США: двое жителей Флориды признали вину в краже дневника дочери Байдена Эшли
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Двое жителей штата Флорида признали вину в краже личного дневника дочери президента США Джо Байдена – Эшли, сообщил в четверг американский минюст.
Согласно сообщению, речь идет о 40-летней Эйми Харрис и 58-летнем Роберте Курландере, которые "признали вину в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост".
"Они продали похищенное имущество одной и организаций в Нью-Йорке
за 40 тысяч долларов и даже вернулись, чтобы заполучить еще больше имущества, когда получили такую просьбу", - сообщили в минюсте. Сама кража дневника Эшли Байден случилась осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена
в должность главы государства. Вместе с дневником, как сообщалось ранее, пропали еще несколько вещей дочери политика.
О содержании записей дневника ничего не говорится. Максимально возможное наказание по данному делу – по пять лет тюрьмы каждому из обвиняемых. Отмечается, что Харрис и Курландер согласились выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 20 тысяч долларов каждый. Помимо этого, мужчина согласился сотрудничать со следствием.