https://ria.ru/20220825/artemovsk-1812192133.html

Минобороны: в Артемовске ВСУ оборудовали опорный пункт в жилом комплексе

Минобороны: в Артемовске ВСУ оборудовали опорный пункт в жилом комплексе - РИА Новости, 25.08.2022

Минобороны: в Артемовске ВСУ оборудовали опорный пункт в жилом комплексе

В Артемовске украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом комплексе, используя жителей как живой щит, сообщил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:34

2022-08-25T21:34

2022-08-25T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Артемовске украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом комплексе, используя жителей как живой щит, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе (ул. Шевченко) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются, люди фактически используются националистами в качестве живого щита", - сказал генерал.Он отметил, что украинские власти в очередной раз открыто демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полностью пренебрегают принципами международного гуманитарного права и нормами Женевских конвенций.Начальник НЦУО призвал западных кураторов киевского режима, ООН, Красный Крест и другие международные организации "прекратить закрывать глаза на вопиющие факты преступлений киевских властей в отношении собственного народа и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов гражданской инфраструктуры в военных целях".

https://ria.ru/20220824/tskraina-1811966303.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика