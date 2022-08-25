https://ria.ru/20220825/armiya-2022-1811980263.html
В России сертифицировали первый беспилотный вертолет
В России сертифицировали первый беспилотный вертолет - РИА Новости, 25.08.2022
В России сертифицировали первый беспилотный вертолет
В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа, им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T03:24
2022-08-25T03:24
2022-08-25T09:00
новое оружие россии
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технологии
форум "армия-2022"
иван анцев
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа, им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщил РИА Новости на прошедшем недавно форуме "Армия-2022" исполнительный директор предприятия Иван Анцев.Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, в то время как полная взлетная масса — 440 килограммов (отсюда и его название), крейсерская скорость — 150 километров в час, а находиться в воздухе он может до четырех часов. Кроме доставки грузов вертолет может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.Сейчас компания ориентируется на переход к серийному производству таких машин, все возможности у нее есть, уточнил Анцев."У нас есть все стенды — двигательные, подвижные, климатические, безэховые камеры, где все проходит испытания. Более того, у нас есть свой летно-испытательный комплекс, что позволяет нам и в экспериментальном плане отрабатывать эти аппараты, и, разумеется, сертифицировать их в правовом поле, которое сегодня создается под беспилотники", — заключил он.РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
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РИА Новости
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безопасность, технологии, форум "армия-2022", иван анцев
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Форум "Армия-2022", Иван Анцев
03:24 25.08.2022 (обновлено: 09:00 25.08.2022)
В России сертифицировали первый беспилотный вертолет
"Радар ммс": в России сертифицирован первый беспилотный вертолет по требованиям Росавиации
КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа, им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщил РИА Новости на прошедшем недавно форуме "Армия-2022" исполнительный директор предприятия Иван Анцев.
"БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми", — отметил Анцев.
Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, в то время как полная взлетная масса — 440 килограммов (отсюда и его название), крейсерская скорость — 150 километров в час, а находиться в воздухе он может до четырех часов. Кроме доставки грузов вертолет может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.
Сейчас компания ориентируется на переход к серийному производству таких машин, все возможности у нее есть, уточнил Анцев
.
"У нас есть все стенды — двигательные, подвижные, климатические, безэховые камеры, где все проходит испытания. Более того, у нас есть свой летно-испытательный комплекс, что позволяет нам и в экспериментальном плане отрабатывать эти аппараты, и, разумеется, сертифицировать их в правовом поле, которое сегодня создается под беспилотники", — заключил он.
РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".