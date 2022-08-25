https://ria.ru/20220825/armiya-2022-1811980263.html

В России сертифицировали первый беспилотный вертолет

В России сертифицировали первый беспилотный вертолет - РИА Новости, 25.08.2022

В России сертифицировали первый беспилотный вертолет

В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа, им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T03:24

2022-08-25T03:24

2022-08-25T09:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

форум "армия-2022"

иван анцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811992471_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9edbf3da5272e197eea373b91d22789f.jpg

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа, им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщил РИА Новости на прошедшем недавно форуме "Армия-2022" исполнительный директор предприятия Иван Анцев.Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, в то время как полная взлетная масса — 440 килограммов (отсюда и его название), крейсерская скорость — 150 километров в час, а находиться в воздухе он может до четырех часов. Кроме доставки грузов вертолет может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.Сейчас компания ориентируется на переход к серийному производству таких машин, все возможности у нее есть, уточнил Анцев."У нас есть все стенды — двигательные, подвижные, климатические, безэховые камеры, где все проходит испытания. Более того, у нас есть свой летно-испытательный комплекс, что позволяет нам и в экспериментальном плане отрабатывать эти аппараты, и, разумеется, сертифицировать их в правовом поле, которое сегодня создается под беспилотники", — заключил он.РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220820/shoygu-1810968919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, форум "армия-2022", иван анцев