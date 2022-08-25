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США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
США поддерживают инициативу визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и работают с партнерами над организацией такой поездки, заявила заместитель госсекретаря... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:16
2022-08-25T17:23
в мире
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магатэ
запорожская аэс
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США поддерживают инициативу визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и работают с партнерами над организацией такой поездки, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая в ведомстве вопросы контроля над вооружениями."Мы по-прежнему решительно поддерживаем идею посещения (специалистами МАГАТЭ) Запорожской АЭС и работаем с партнерами над организацией такую поездки. Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию", - сказала Дженкинс в ходе брифинга.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220824/aes-1811785948.html
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в мире, сша, магатэ, запорожская аэс, государственный департамент сша
В мире, США, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственный департамент США
17:16 25.08.2022 (обновлено: 17:23 25.08.2022)
 
США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Госдеп: США работают с партнерами над организацией визита специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США поддерживают инициативу визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и работают с партнерами над организацией такой поездки, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая в ведомстве вопросы контроля над вооружениями.
"Мы по-прежнему решительно поддерживаем идею посещения (специалистами МАГАТЭ) Запорожской АЭС и работаем с партнерами над организацией такую поездки. Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию", - сказала Дженкинс в ходе брифинга.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 13:00Специальная военная операция на Украине
Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.
В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
15:32Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС
 
В миреСШАМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственный департамент США
 
 
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