https://ria.ru/20220825/aes-1812144948.html

США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

США поддерживают инициативу визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и работают с партнерами над организацией такой поездки, заявила заместитель госсекретаря... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:16

2022-08-25T17:16

2022-08-25T17:23

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США поддерживают инициативу визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и работают с партнерами над организацией такой поездки, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая в ведомстве вопросы контроля над вооружениями."Мы по-прежнему решительно поддерживаем идею посещения (специалистами МАГАТЭ) Запорожской АЭС и работаем с партнерами над организацией такую поездки. Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию", - сказала Дженкинс в ходе брифинга.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220824/aes-1811785948.html

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в мире, сша, магатэ, запорожская аэс, государственный департамент сша