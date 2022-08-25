17:16 25.08.2022 (обновлено: 17:23 25.08.2022)
США поддерживают визит специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Госдеп: США работают с партнерами над организацией визита специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США поддерживают инициативу визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и работают с партнерами над организацией такой поездки, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая в ведомстве вопросы контроля над вооружениями.
"Мы по-прежнему решительно поддерживаем идею посещения (специалистами МАГАТЭ) Запорожской АЭС и работаем с партнерами над организацией такую поездки. Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию", - сказала Дженкинс в ходе брифинга.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.
В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.