https://ria.ru/20220825/aeroport-1811896593.html
Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы
Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы - РИА Новости, 25.08.2022
Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы
Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде после реконструкции сможет обслуживать не только малую авиацию и грузовые самолеты, но и чартерные рейсы, сообщили власти РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T06:29
2022-08-25T06:29
2022-08-25T07:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде после реконструкции сможет обслуживать не только малую авиацию и грузовые самолеты, но и чартерные рейсы, сообщили власти Новгородской области в своем Telegram-канале."Проект мы сделали и передали его в федеральное министерство транспорта. Дальше коллеги должны найти деньги и передать нам, чтобы мы провели капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и восстановили навигационные приводные системы, которые там, к сожалению, исчезли. При положительном решении вопроса капитальный ремонт начнется со следующего года", — сказал губернатор региона Андрей Никитин.По оценке Никитина, аэродром, вероятнее всего, не будет предназначен для обслуживания регулярных рейсов."Там будет малая авиация, грузовые суда. Но мы сможем делать чартерные перевозки, условно — на лето заказать десять самолетов в Геленджик, если будет на это спрос", — пояснил новгородский губернатор.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, геленджик, аэропорт, великий новгород, новости - туризм, туризм
Туризм, Новгородская область, Геленджик, Аэропорт, Великий Новгород, Новости - Туризм, Туризм
06:29 25.08.2022 (обновлено: 07:17 25.08.2022)
Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы
Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы после реконструкции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде после реконструкции сможет обслуживать не только малую авиацию и грузовые самолеты, но и чартерные рейсы, сообщили власти Новгородской области в своем Telegram-канале.
"Проект мы сделали и передали его в федеральное министерство транспорта. Дальше коллеги должны найти деньги и передать нам, чтобы мы провели капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и восстановили навигационные приводные системы, которые там, к сожалению, исчезли. При положительном решении вопроса капитальный ремонт начнется со следующего года", — сказал губернатор региона Андрей Никитин.
По оценке Никитина, аэродром, вероятнее всего, не будет предназначен для обслуживания регулярных рейсов.
"Там будет малая авиация, грузовые суда. Но мы сможем делать чартерные перевозки, условно — на лето заказать десять самолетов в Геленджик, если будет на это спрос", — пояснил новгородский губернатор.