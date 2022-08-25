https://ria.ru/20220825/aeroport-1811896593.html

Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы

Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы - РИА Новости, 25.08.2022

Аэропорт в Великом Новгороде сможет обслуживать чартерные рейсы

Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде после реконструкции сможет обслуживать не только малую авиацию и грузовые самолеты, но и чартерные рейсы, сообщили власти РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T06:29

2022-08-25T06:29

2022-08-25T07:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде после реконструкции сможет обслуживать не только малую авиацию и грузовые самолеты, но и чартерные рейсы, сообщили власти Новгородской области в своем Telegram-канале."Проект мы сделали и передали его в федеральное министерство транспорта. Дальше коллеги должны найти деньги и передать нам, чтобы мы провели капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и восстановили навигационные приводные системы, которые там, к сожалению, исчезли. При положительном решении вопроса капитальный ремонт начнется со следующего года", — сказал губернатор региона Андрей Никитин.По оценке Никитина, аэродром, вероятнее всего, не будет предназначен для обслуживания регулярных рейсов."Там будет малая авиация, грузовые суда. Но мы сможем делать чартерные перевозки, условно — на лето заказать десять самолетов в Геленджик, если будет на это спрос", — пояснил новгородский губернатор.

https://ria.ru/20220824/sakhalin-1811763719.html

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Ольга Кабанова

новгородская область, геленджик, аэропорт, великий новгород, новости - туризм, туризм