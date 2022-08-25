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Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
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Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ
Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ - РИА Новости, 25.08.2022
Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ
Аэрофлот и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") расширяют совместный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в города Юга России,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:57
2022-08-25T18:09
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Аэрофлот и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") расширяют совместный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в города Юга России, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Пассажиры авиакомпании смогут воспользоваться новыми ежедневными железнодорожными маршрутами из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону с удобной стыковкой в расписании рейсов Аэрофлота.С 25 августа 2022 года электропоезд "Ласточка" N802/801 будет следовать из аэропорта Сочи в Краснодар и обратно. С 11 октября 2022 года электропоезд "Ласточка" N808/807 будет осуществлять перевозки из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и в обратном направлении.Ранее Аэрофлот и ФПК запустили пилотный маршрут совместных перевозок на воздушном и железнодорожном транспорте через аэропорт Сочи до Краснодара, Анапы и других населенных пунктов на скором поезде N830/829 "Ласточка".Пассажиры Аэрофлота могут оформить комплексную перевозку, включающую перелёт до Сочи и проезд железнодорожным транспортом, в специальном разделе "Дополнительные услуги" на сайте авиакомпании. Уникальность продукта заключается в удобном бронировании комбинированного билета через единый заказ, а также комфортной пересадке в рамках одного транспортного узла — аэропорта Сочи.Благодаря сотрудничеству Аэрофлота и ФПК значительно увеличивается транспортная доступность пунктов Юга России, в которые временно невозможны полёты. Совместные перевозки помогут развитию внутреннего туризма, частично компенсируют существующие транспортные ограничения и гарантируют пассажирам надёжность, комфорт и безопасность.Аэрофлот в 2021 году перевез 21,4 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810252069.html
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россия, аэрофлот, сочи, краснодар, новости - туризм
Россия, Аэрофлот, Сочи, Краснодар, Туризм, Новости - Туризм
16:57 25.08.2022 (обновлено: 18:09 25.08.2022)
 

Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Аэрофлот и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") расширяют совместный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в города Юга России, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Пассажиры авиакомпании смогут воспользоваться новыми ежедневными железнодорожными маршрутами из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону с удобной стыковкой в расписании рейсов Аэрофлота.
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С 25 августа 2022 года электропоезд "Ласточка" N802/801 будет следовать из аэропорта Сочи в Краснодар и обратно. С 11 октября 2022 года электропоезд "Ласточка" N808/807 будет осуществлять перевозки из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и в обратном направлении.
Ранее Аэрофлот и ФПК запустили пилотный маршрут совместных перевозок на воздушном и железнодорожном транспорте через аэропорт Сочи до Краснодара, Анапы и других населенных пунктов на скором поезде N830/829 "Ласточка".
Пассажиры Аэрофлота могут оформить комплексную перевозку, включающую перелёт до Сочи и проезд железнодорожным транспортом, в специальном разделе "Дополнительные услуги" на сайте авиакомпании. Уникальность продукта заключается в удобном бронировании комбинированного билета через единый заказ, а также комфортной пересадке в рамках одного транспортного узла — аэропорта Сочи.
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Благодаря сотрудничеству Аэрофлота и ФПК значительно увеличивается транспортная доступность пунктов Юга России, в которые временно невозможны полёты. Совместные перевозки помогут развитию внутреннего туризма, частично компенсируют существующие транспортные ограничения и гарантируют пассажирам надёжность, комфорт и безопасность.
Аэрофлот в 2021 году перевез 21,4 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона человек.
 
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