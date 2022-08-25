https://ria.ru/20220825/aeroflot-1812140337.html

Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ

Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ - РИА Новости, 25.08.2022

Аэрофлот и ФПК расширяют проект по совместной перевозке пассажиров на Юг РФ

Аэрофлот и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") расширяют совместный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в города Юга России,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:57

2022-08-25T16:57

2022-08-25T18:09

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Аэрофлот и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") расширяют совместный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в города Юга России, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Пассажиры авиакомпании смогут воспользоваться новыми ежедневными железнодорожными маршрутами из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону с удобной стыковкой в расписании рейсов Аэрофлота.С 25 августа 2022 года электропоезд "Ласточка" N802/801 будет следовать из аэропорта Сочи в Краснодар и обратно. С 11 октября 2022 года электропоезд "Ласточка" N808/807 будет осуществлять перевозки из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и в обратном направлении.Ранее Аэрофлот и ФПК запустили пилотный маршрут совместных перевозок на воздушном и железнодорожном транспорте через аэропорт Сочи до Краснодара, Анапы и других населенных пунктов на скором поезде N830/829 "Ласточка".Пассажиры Аэрофлота могут оформить комплексную перевозку, включающую перелёт до Сочи и проезд железнодорожным транспортом, в специальном разделе "Дополнительные услуги" на сайте авиакомпании. Уникальность продукта заключается в удобном бронировании комбинированного билета через единый заказ, а также комфортной пересадке в рамках одного транспортного узла — аэропорта Сочи.Благодаря сотрудничеству Аэрофлота и ФПК значительно увеличивается транспортная доступность пунктов Юга России, в которые временно невозможны полёты. Совместные перевозки помогут развитию внутреннего туризма, частично компенсируют существующие транспортные ограничения и гарантируют пассажирам надёжность, комфорт и безопасность.Аэрофлот в 2021 году перевез 21,4 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810252069.html

https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот, сочи, краснодар, новости - туризм