https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811905617.html

Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании

Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании - РИА Новости, 24.08.2022

Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании

Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:21

2022-08-24T17:21

2022-08-24T17:43

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против, передает корреспондент РИА Новости.Киев попросил, чтобы Зеленский принял участие в заседании в виртуальном формате.Россия голосовала против, Китай воздержался, остальные страны поддержали виртуальное участие Зеленского. При проведении процедурного голосования правило вето не действует. Таким образом, Зеленский принимает участие в заседании. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что он будет следить за заседанием до окончания.

https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html

россия

китай

украина

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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