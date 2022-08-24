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Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании - РИА Новости, 24.08.2022
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Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании - РИА Новости, 24.08.2022
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании
Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:21
2022-08-24T17:43
в мире
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китай
оон
совет безопасности оон
владимир зеленский
украина
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против, передает корреспондент РИА Новости.Киев попросил, чтобы Зеленский принял участие в заседании в виртуальном формате.Россия голосовала против, Китай воздержался, остальные страны поддержали виртуальное участие Зеленского. При проведении процедурного голосования правило вето не действует. Таким образом, Зеленский принимает участие в заседании. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что он будет следить за заседанием до окончания.
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в мире, россия, китай, оон, совет безопасности оон, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Китай, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, Украина
17:21 24.08.2022 (обновлено: 17:43 24.08.2022)
 
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании

Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие президента Украины Зеленского в заседании

© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Osamu Honda
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против, передает корреспондент РИА Новости.
Киев попросил, чтобы Зеленский принял участие в заседании в виртуальном формате.
Россия голосовала против, Китай воздержался, остальные страны поддержали виртуальное участие Зеленского. При проведении процедурного голосования правило вето не действует. Таким образом, Зеленский принимает участие в заседании. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что он будет следить за заседанием до окончания.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В миреРоссияКитайООНСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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