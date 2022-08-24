https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811905617.html
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании - РИА Новости, 24.08.2022
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании
Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:21
2022-08-24T17:21
2022-08-24T17:43
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против, передает корреспондент РИА Новости.Киев попросил, чтобы Зеленский принял участие в заседании в виртуальном формате.Россия голосовала против, Китай воздержался, остальные страны поддержали виртуальное участие Зеленского. При проведении процедурного голосования правило вето не действует. Таким образом, Зеленский принимает участие в заседании. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что он будет следить за заседанием до окончания.
https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, оон, совет безопасности оон, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Китай, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, Украина
17:21 24.08.2022 (обновлено: 17:43 24.08.2022)
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие президента Украины Зеленского в заседании