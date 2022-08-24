https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811902358.html
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН - РИА Новости, 24.08.2022
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН
Российская делегация в ООН выступила против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского на Совете безопасности ООН. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:15
2022-08-24T17:15
2022-08-24T17:48
в мире
василий небензя
владимир зеленский
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Российская делегация в ООН выступила против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского на Совете безопасности ООН."Наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным – с его физическим присутствием в зале Совета безопасности. Это не наша прихоть, а правила которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он отметил, что во время пандемии Совет решил работать в виртуальном формате. Но все встречи по видео-связи по общему решению членов Совета "были неофициальными". Когда же Совет вернулся в зал заседаний после активной фазы пандемии, его члены решили, что вернулись к нормальному формату работы и временным правилам процедуры его работы. "То есть если мы члены Совета безопасности сидим в зале, то и другие государства-члены, по правилу 37, должны присутствовать в зале", - указал Небензя.Он вынес вопрос о виртуальном участии Зеленского на процедурное голосование.
https://ria.ru/20220823/zaes-1811710718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, василий небензя, владимир зеленский, россия, украина, оон, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН
17:15 24.08.2022 (обновлено: 17:48 24.08.2022)
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН
Небензя выступил против виртуального участия президента Украины Зеленского на Совбезе ООН