https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811891957.html
Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном
Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном - РИА Новости, 24.08.2022
Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном
Владимир Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу с подавшим в отставку премьером Британии Борисом Джонсоном. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:00
2022-08-24T17:00
2022-08-24T17:00
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу с подавшим в отставку премьером Британии Борисом Джонсоном.Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины."Рад приветствовать в День независимости большого друга Украины Бориса Джонсона", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Зеленский опубликовал видео встречи с британским политиком, из которого следует, что Джонсона также приветствовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811885229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном
Президент Украины Зеленский провел в Киеве встречу с британским премьером Джонсоном