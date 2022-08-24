https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811891957.html

Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном

Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном - РИА Новости, 24.08.2022

Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном

Владимир Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу с подавшим в отставку премьером Британии Борисом Джонсоном. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:00

2022-08-24T17:00

2022-08-24T17:00

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу с подавшим в отставку премьером Британии Борисом Джонсоном.Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины."Рад приветствовать в День независимости большого друга Украины Бориса Джонсона", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Зеленский опубликовал видео встречи с британским политиком, из которого следует, что Джонсона также приветствовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811885229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, украина, владимир зеленский, великобритания, мид украины