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Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном - РИА Новости, 24.08.2022
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Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном
Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном - РИА Новости, 24.08.2022
Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном
Владимир Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу с подавшим в отставку премьером Британии Борисом Джонсоном. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:00
2022-08-24T17:00
в мире
борис джонсон
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владимир зеленский
великобритания
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу с подавшим в отставку премьером Британии Борисом Джонсоном.Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины."Рад приветствовать в День независимости большого друга Украины Бориса Джонсона", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Зеленский опубликовал видео встречи с британским политиком, из которого следует, что Джонсона также приветствовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный.
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в мире, борис джонсон, украина, владимир зеленский, великобритания, мид украины
В мире, Борис Джонсон, Украина, Владимир Зеленский, Великобритания, МИД Украины
17:00 24.08.2022
 
Зеленский провел встречу с премьером Британии Джонсоном

Президент Украины Зеленский провел в Киеве встречу с британским премьером Джонсоном

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в Киеве встречу с подавшим в отставку премьером Британии Борисом Джонсоном.
Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что Джонсон прибыл в Киев с визитом ко дню независимости Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
16:45Специальная военная операция на Украине
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине
"Рад приветствовать в День независимости большого друга Украины Бориса Джонсона", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Зеленский опубликовал видео встречи с британским политиком, из которого следует, что Джонсона также приветствовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Британцы указали Байдену на его промах из-за выделения новой помощи Украине
 
В миреБорис ДжонсонУкраинаВладимир ЗеленскийВеликобританияМИД Украины
 
 
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