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Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP - РИА Новости, 24.08.2022
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Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP
Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP - РИА Новости, 24.08.2022
Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет Washington Post. "Если... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:52
2022-08-24T17:23
в мире
владимир зеленский
украина
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сша
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет Washington Post. "Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за", — цитирует газета Зеленского. В статье отмечается, что официальные лиц США и Европы предлагали Зеленскому помочь покинуть столицу.При этом украинский президент подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, говорится в статье. Ранее ведущий британского Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности.Так, по его словам, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные медиа замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране. Бернарди напомнил о воющем в ВСУ батальоне Азов*, о поддержке президентом "Правого сектора"**, саботаже Минских соглашений, запрете на использование русского языка в общественном пространстве и политических преследованиях в отношении оппонентов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.* Запрещенная в России террористическая организация** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html
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в мире, владимир зеленский, украина, европа, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа, США
12:52 24.08.2022 (обновлено: 17:23 24.08.2022)
 
Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP

WP: президент Украины Зеленский был готов подать в отставку в начале спецоперации России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет Washington Post.

"Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за", — цитирует газета Зеленского.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:31Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал цель США на Украине
В статье отмечается, что официальные лиц США и Европы предлагали Зеленскому помочь покинуть столицу.

При этом украинский президент подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, говорится в статье.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:13Специальная военная операция на Украине
Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине
Ранее ведущий британского Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности.
Так, по его словам, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные медиа замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране. Бернарди напомнил о воющем в ВСУ батальоне Азов*, о поддержке президентом "Правого сектора"**, саботаже Минских соглашений, запрете на использование русского языка в общественном пространстве и политических преследованиях в отношении оппонентов.
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1 июня, 01:48
Американцы назвали Зеленского жуликом
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Запрещенная в России экстремистская организация
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 21:49
СМИ: Зеленский собирается продать Украину Западу
 
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