https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html

Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP

Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP - РИА Новости, 24.08.2022

Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет Washington Post. "Если... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:52

2022-08-24T12:52

2022-08-24T17:23

в мире

владимир зеленский

украина

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет Washington Post. "Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за", — цитирует газета Зеленского. В статье отмечается, что официальные лиц США и Европы предлагали Зеленскому помочь покинуть столицу.При этом украинский президент подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, говорится в статье. Ранее ведущий британского Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности.Так, по его словам, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные медиа замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране. Бернарди напомнил о воющем в ВСУ батальоне Азов*, о поддержке президентом "Правого сектора"**, саботаже Минских соглашений, запрете на использование русского языка в общественном пространстве и политических преследованиях в отношении оппонентов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.* Запрещенная в России террористическая организация** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798481134.html

https://ria.ru/20220601/korruptsiya-1792227680.html

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808453942.html

украина

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, европа, сша