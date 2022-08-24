12:52 24.08.2022 (обновлено: 17:23 24.08.2022)
Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP
WP: президент Украины Зеленский был готов подать в отставку в начале спецоперации России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет Washington Post.
"Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за", — цитирует газета Зеленского.
"Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за", — цитирует газета Зеленского.
В статье отмечается, что официальные лиц США и Европы предлагали Зеленскому помочь покинуть столицу.
При этом украинский президент подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, говорится в статье.
При этом украинский президент подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, говорится в статье.
Ранее ведущий британского Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности.
Так, по его словам, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные медиа замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране. Бернарди напомнил о воющем в ВСУ батальоне Азов*, о поддержке президентом "Правого сектора"**, саботаже Минских соглашений, запрете на использование русского языка в общественном пространстве и политических преследованиях в отношении оппонентов.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Запрещенная в России экстремистская организация
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