Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК
Еврокомиссия: засуха сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Засуха в нынешнем году сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе, дефицит осадков затронул реки по всему региону, говорится в отчете Совместного исследовательского центра Еврокомиссии.
Засуха в начале августа лишь усугублялась, отмечается в нем.
"Серьезный дефицит осадков повлиял на сток рек по всей Европе. Сокращение объема хранимой воды оказало серьезное влияние на энергетический сектор как в сфере выработки гидроэлектроэнергии, так и систем охлаждения других электростанций", - говорится в отчете.
Половина территории Европы нынешним летом страдает от засухи и пожаров. Эта засуха, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, отмечала ранее Еврокомиссия.