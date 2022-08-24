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Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК - РИА Новости, 24.08.2022
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Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК
Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК - РИА Новости, 24.08.2022
Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК
Засуха в нынешнем году сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе, дефицит осадков затронул реки по всему региону, говорится в отчете... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:13
2022-08-24T14:13
в мире
европа
еврокомиссия
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Засуха в нынешнем году сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе, дефицит осадков затронул реки по всему региону, говорится в отчете Совместного исследовательского центра Еврокомиссии.Засуха в начале августа лишь усугублялась, отмечается в нем.Половина территории Европы нынешним летом страдает от засухи и пожаров. Эта засуха, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, отмечала ранее Еврокомиссия.
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в мире, европа, еврокомиссия, цены на нефть
В мире, Европа, Еврокомиссия, Цены на нефть
14:13 24.08.2022
 
Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК

Еврокомиссия: засуха сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Засуха в нынешнем году сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе, дефицит осадков затронул реки по всему региону, говорится в отчете Совместного исследовательского центра Еврокомиссии.
Засуха в начале августа лишь усугублялась, отмечается в нем.
"Серьезный дефицит осадков повлиял на сток рек по всей Европе. Сокращение объема хранимой воды оказало серьезное влияние на энергетический сектор как в сфере выработки гидроэлектроэнергии, так и систем охлаждения других электростанций", - говорится в отчете.
Половина территории Европы нынешним летом страдает от засухи и пожаров. Эта засуха, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, отмечала ранее Еврокомиссия.
Сбор урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:59
СМИ: Франции грозит неизбежный дефицит картошки, меда и молока из-за засухи
 
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