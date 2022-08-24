https://ria.ru/20220824/zasukha-1811825011.html

Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК

Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК - РИА Новости, 24.08.2022

Сильная засуха серьезно повлияла на энергогенерацию в Европе, заявили в ЕК

Засуха в нынешнем году сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе, дефицит осадков затронул реки по всему региону, говорится в отчете... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:13

2022-08-24T14:13

2022-08-24T14:13

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БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Засуха в нынешнем году сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе, дефицит осадков затронул реки по всему региону, говорится в отчете Совместного исследовательского центра Еврокомиссии.Засуха в начале августа лишь усугублялась, отмечается в нем.Половина территории Европы нынешним летом страдает от засухи и пожаров. Эта засуха, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, отмечала ранее Еврокомиссия.

https://ria.ru/20220822/frantsiya-1811431633.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, европа, еврокомиссия, цены на нефть