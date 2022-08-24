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Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян - РИА Новости, 24.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220824/zarazhenie-1811858176.html
Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян
Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян - РИА Новости, 24.08.2022
Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян
Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:45
2022-08-24T15:45
распространение коронавируса
в мире
италия
коронавирус covid-19
коронавирусы
оспа обезьян
вич
испания
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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.В июле мужчина вернулся из Испании, где провел 9 дней, и почувствовал себя плохо: помимо утомления, у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Спустя три дня он сдал положительный тест на COVID-19. После появления сыпи уже на левой руке и распространением язвенных образований по телу 36-летний мужчина обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания. Там проведенные анализы диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.Как отмечается, во время пребывания в Испании итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола.Кроме того, итальянец страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты. Мужчину выписали из больницы через неделю после госпитализации."Наш случай указывает на то, что половые отношения могут быть преобладающим путем передачи инфекции", - пишут исследователи. Они отмечает, что мужчина продолжал сдавать положительные анализы на оспу и спустя 20 дней. "Это говорит о том, что эти люди могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии. Врачи должны призывать к принятию соответствующих мер предосторожности", - говорится в материале.
https://ria.ru/20220325/pyatna-1780126485.html
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в мире, италия, коронавирус covid-19, коронавирусы, оспа обезьян, вич, испания, катания
Распространение коронавируса, В мире, Италия, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Оспа обезьян, ВИЧ, Испания, Катания
15:45 24.08.2022
 
Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

В Италии выявили первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия. Архивное фото
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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.
В июле мужчина вернулся из Испании, где провел 9 дней, и почувствовал себя плохо: помимо утомления, у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Спустя три дня он сдал положительный тест на COVID-19. После появления сыпи уже на левой руке и распространением язвенных образований по телу 36-летний мужчина обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания. Там проведенные анализы диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.
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Как отмечается, во время пребывания в Испании итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола.
Кроме того, итальянец страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты. Мужчину выписали из больницы через неделю после госпитализации.
"Наш случай указывает на то, что половые отношения могут быть преобладающим путем передачи инфекции", - пишут исследователи. Они отмечает, что мужчина продолжал сдавать положительные анализы на оспу и спустя 20 дней. "Это говорит о том, что эти люди могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии. Врачи должны призывать к принятию соответствующих мер предосторожности", - говорится в материале.
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Распространение коронавирусаВ миреИталияКоронавирус COVID-19КоронавирусыОспа обезьянВИЧИспанияКатания
 
 
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