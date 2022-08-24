Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян
В Италии выявили первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия. Архивное фото
РИМ, 24 авг – РИА Новости. Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.
В июле мужчина вернулся из Испании, где провел 9 дней, и почувствовал себя плохо: помимо утомления, у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Спустя три дня он сдал положительный тест на COVID-19. После появления сыпи уже на левой руке и распространением язвенных образований по телу 36-летний мужчина обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания. Там проведенные анализы диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.
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Как отмечается, во время пребывания в Испании итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола.
Кроме того, итальянец страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты. Мужчину выписали из больницы через неделю после госпитализации.
"Наш случай указывает на то, что половые отношения могут быть преобладающим путем передачи инфекции", - пишут исследователи. Они отмечает, что мужчина продолжал сдавать положительные анализы на оспу и спустя 20 дней. "Это говорит о том, что эти люди могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии. Врачи должны призывать к принятию соответствующих мер предосторожности", - говорится в материале.