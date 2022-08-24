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Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян - РИА Новости, 24.08.2022

Итальянец одновременно заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:45

2022-08-24T15:45

2022-08-24T15:45

распространение коронавируса

в мире

италия

коронавирус covid-19

коронавирусы

оспа обезьян

вич

испания

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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.В июле мужчина вернулся из Испании, где провел 9 дней, и почувствовал себя плохо: помимо утомления, у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Спустя три дня он сдал положительный тест на COVID-19. После появления сыпи уже на левой руке и распространением язвенных образований по телу 36-летний мужчина обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания. Там проведенные анализы диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.Как отмечается, во время пребывания в Испании итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола.Кроме того, итальянец страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты. Мужчину выписали из больницы через неделю после госпитализации."Наш случай указывает на то, что половые отношения могут быть преобладающим путем передачи инфекции", - пишут исследователи. Они отмечает, что мужчина продолжал сдавать положительные анализы на оспу и спустя 20 дней. "Это говорит о том, что эти люди могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии. Врачи должны призывать к принятию соответствующих мер предосторожности", - говорится в материале.

https://ria.ru/20220325/pyatna-1780126485.html

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, коронавирус covid-19, коронавирусы, оспа обезьян, вич, испания, катания