https://ria.ru/20220824/zaes-1811713424.html

Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре

Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре - РИА Новости, 24.08.2022

Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС в конце августа или начале сентября. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T00:11

2022-08-24T00:11

2022-08-24T00:11

в мире

василий небензя

магатэ

запорожская аэс

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ООН, 24 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС в конце августа или начале сентября.По его словам, ведутся переговоры о маршруте прибытия миссии на ЗАЭС.

https://ria.ru/20220823/zaes-1811710718.html

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в мире, василий небензя, магатэ, запорожская аэс