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Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре
Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС в конце августа или начале сентября. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:11
2022-08-24T00:11
2022-08-24T00:11
в мире
василий небензя
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запорожская аэс
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС в конце августа или начале сентября.По его словам, ведутся переговоры о маршруте прибытия миссии на ЗАЭС.
https://ria.ru/20220823/zaes-1811710718.html
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в мире, василий небензя, магатэ, запорожская аэс
В мире, Василий Небензя, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре
Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в конце августа-начале сентября