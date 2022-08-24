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Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре - РИА Новости, 24.08.2022
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Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре
Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС в конце августа или начале сентября. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:11
2022-08-24T00:11
в мире
василий небензя
магатэ
запорожская аэс
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС в конце августа или начале сентября.По его словам, ведутся переговоры о маршруте прибытия миссии на ЗАЭС.
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в мире, василий небензя, магатэ, запорожская аэс
В мире, Василий Небензя, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
00:11 24.08.2022
 
Небензя надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в августе-сентябре

Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС в конце августа-начале сентября

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС в конце августа или начале сентября.
"Полагаю, она на подходе. Надеюсь, в конце августа, начале сентября миссия состоится", - сказал он журналистам.
По его словам, ведутся переговоры о маршруте прибытия миссии на ЗАЭС.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 23:41Специальная военная операция на Украине
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС
 
В миреВасилий НебензяМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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