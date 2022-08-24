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Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
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Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ
Бойцы Росгвардии выявили работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:44
2022-08-24T17:17
в мире
происшествия
запорожская аэс
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии выявили работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными, сообщила пресс-служба ведомства.Кроме того, росгвардейцы задержали нарушителя пропускного режима, который передавал украинским войскам координаты передвижения колонн российской техники.Подчеркивается, что действия задержанных угрожали безопасности станции.В ведомстве напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану Росгвардии 4 марта, за это время удалось задержать 26 нарушителей пропускного режима.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции.В Москве подчеркивают, что установление российской армией контроля над объектом оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне сообщил, что в течение нескольких дней миссия организации должна посетить ЗАЭС, он намерен лично возглавить делегацию.
https://ria.ru/20220824/zaes-1811827031.html
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в мире, происшествия, запорожская аэс, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
В мире, Происшествия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
15:44 24.08.2022 (обновлено: 17:17 24.08.2022)
 
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ

Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с украинскими военными

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблок № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблок № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии выявили работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными, сообщила пресс-служба ведомства.
"Военнослужащие <...> задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции", — говорится в релизе.
Кроме того, росгвардейцы задержали нарушителя пропускного режима, который передавал украинским войскам координаты передвижения колонн российской техники.
Подчеркивается, что действия задержанных угрожали безопасности станции.
В ведомстве напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану Росгвардии 4 марта, за это время удалось задержать 26 нарушителей пропускного режима.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
14:17
Росатом и МАГАТЭ обсудили вопросы, касающиеся миссии агентства на ЗАЭС
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции.
В Москве подчеркивают, что установление российской армией контроля над объектом оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне сообщил, что в течение нескольких дней миссия организации должна посетить ЗАЭС, он намерен лично возглавить делегацию.
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
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В миреПроисшествияЗапорожская АЭСЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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