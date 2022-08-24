https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811857408.html
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ
Бойцы Росгвардии выявили работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:44
2022-08-24T15:44
2022-08-24T17:17
в мире
происшествия
запорожская аэс
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии выявили работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными, сообщила пресс-служба ведомства.Кроме того, росгвардейцы задержали нарушителя пропускного режима, который передавал украинским войскам координаты передвижения колонн российской техники.Подчеркивается, что действия задержанных угрожали безопасности станции.В ведомстве напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану Росгвардии 4 марта, за это время удалось задержать 26 нарушителей пропускного режима.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции.В Москве подчеркивают, что установление российской армией контроля над объектом оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне сообщил, что в течение нескольких дней миссия организации должна посетить ЗАЭС, он намерен лично возглавить делегацию.
https://ria.ru/20220824/zaes-1811827031.html
https://ria.ru/20220824/posol-1811804520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, запорожская аэс, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
В мире, Происшествия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
15:44 24.08.2022 (обновлено: 17:17 24.08.2022)
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ
Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС, сотрудничавших с украинскими военными