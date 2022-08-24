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Ройзмана задержали на 48 часов - РИА Новости, 24.08.2022
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Ройзмана задержали на 48 часов
Ройзмана задержали на 48 часов - РИА Новости, 24.08.2022
Ройзмана задержали на 48 часов
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:56
2022-08-24T15:05
россия
происшествия
вооруженные силы рф
евгений ройзман
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ."Составили протокол о задержании на 48 часов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811815852.html
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россия, происшествия, вооруженные силы рф, евгений ройзман, екатеринбург
Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Евгений Ройзман, Екатеринбург
14:56 24.08.2022 (обновлено: 15:05 24.08.2022)
 
Ройзмана задержали на 48 часов

Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана задержали на 48 часов за дискредитацию российской армии

© РИА Новости / Донат Сорокин / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Донат Сорокин
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Евгений Ройзман. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.
В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ.
"Составили протокол о задержании на 48 часов", - сказал собеседник агентства.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
13:44
Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий
 
РоссияПроисшествияВооруженные силы РФЕвгений РойзманЕкатеринбург
 
 
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