https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811839234.html

Ройзмана задержали на 48 часов

Ройзмана задержали на 48 часов - РИА Новости, 24.08.2022

Ройзмана задержали на 48 часов

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:56

2022-08-24T14:56

2022-08-24T15:05

россия

происшествия

вооруженные силы рф

евгений ройзман

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ."Составили протокол о задержании на 48 часов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811815852.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, вооруженные силы рф, евгений ройзман, екатеринбург