https://ria.ru/20220824/youtube-1811919814.html

YouTube заблокировал аккаунт ОАК

YouTube заблокировал аккаунт ОАК - РИА Новости, 24.08.2022

YouTube заблокировал аккаунт ОАК

YouTube заблокировал аккаунт российской "Объединенной авиастроительной корпорации" из-за санкций, сообщила ОАК в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:11

2022-08-24T18:11

2022-08-24T18:11

технологии

youtube

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

россия

интернет

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. YouTube заблокировал аккаунт российской "Объединенной авиастроительной корпорации" из-за санкций, сообщила ОАК в своем в Telegram-канале."Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен "особой чести". Администрация гугл (эти два слова зачеркнуты - ред.) "Министерство правды" заблокировало нам доступ к управлению каналом, а значит к управлению контентом и к инструментам развития канала", - говорится в сообщении."Как вы уже могли догадаться, сообщение гласит: "Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - добавила ОАК.Она пригласила на свой основной видеоканал на платформе RuTube.В начале августа госкорпорация "Ростех" получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. В портфель госкорпорации, в том числе, входят "АвтоВАЗ", "Камаз" (ранее в среду также сообщил о блокировке канала), ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.

https://ria.ru/20220816/posolstvo-1810110404.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, youtube, объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, интернет, происшествия