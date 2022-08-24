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YouTube заблокировал аккаунт ОАК - РИА Новости, 24.08.2022
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YouTube заблокировал аккаунт ОАК
YouTube заблокировал аккаунт ОАК - РИА Новости, 24.08.2022
YouTube заблокировал аккаунт ОАК
YouTube заблокировал аккаунт российской "Объединенной авиастроительной корпорации" из-за санкций, сообщила ОАК в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:11
2022-08-24T18:11
технологии
youtube
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
россия
интернет
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. YouTube заблокировал аккаунт российской "Объединенной авиастроительной корпорации" из-за санкций, сообщила ОАК в своем в Telegram-канале."Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен "особой чести". Администрация гугл (эти два слова зачеркнуты - ред.) "Министерство правды" заблокировало нам доступ к управлению каналом, а значит к управлению контентом и к инструментам развития канала", - говорится в сообщении."Как вы уже могли догадаться, сообщение гласит: "Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - добавила ОАК.Она пригласила на свой основной видеоканал на платформе RuTube.В начале августа госкорпорация "Ростех" получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. В портфель госкорпорации, в том числе, входят "АвтоВАЗ", "Камаз" (ранее в среду также сообщил о блокировке канала), ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.
https://ria.ru/20220816/posolstvo-1810110404.html
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технологии, youtube, объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, интернет, происшествия
Технологии, YouTube, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Россия, Интернет, Происшествия
18:11 24.08.2022
 
YouTube заблокировал аккаунт ОАК

YouTube заблокировал аккаунт "Объединенной авиастроительной корпорации" из-за санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. YouTube заблокировал аккаунт российской "Объединенной авиастроительной корпорации" из-за санкций, сообщила ОАК в своем в Telegram-канале.
"Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен "особой чести". Администрация гугл (эти два слова зачеркнуты - ред.) "Министерство правды" заблокировало нам доступ к управлению каналом, а значит к управлению контентом и к инструментам развития канала", - говорится в сообщении.
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"Как вы уже могли догадаться, сообщение гласит: "Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - добавила ОАК.
Она пригласила на свой основной видеоканал на платформе RuTube.
В начале августа госкорпорация "Ростех" получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. В портфель госкорпорации, в том числе, входят "АвтоВАЗ", "Камаз" (ранее в среду также сообщил о блокировке канала), ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.
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ТехнологииYouTubeОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РоссияИнтернетПроисшествия
 
 
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