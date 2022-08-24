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Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС - РИА Новости, 24.08.2022
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Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС
Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС
Правительство Японии планирует к лету 2023 года довести число действующих атомных реакторов в стране до 17, вводя в эксплуатацию семь из остановленных... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T05:06
2022-08-24T05:23
в мире
япония
фукусима (префектура)
чернобыль
фукусима-1
аэс такахама
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Правительство Японии планирует к лету 2023 года довести число действующих атомных реакторов в стране до 17, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны, пишет газета Yomiuri.В частности, предполагается перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС "Касивадзаки-Карива", второго энергоблока АЭС "Онагава", первого и второго блока АЭС "Такахама", второго блока АЭС "Симанэ" и седьмого энергоблока АЭС "Токай-2". Операторы АЭС "Онагава", "Такахама" и "Симанэ" уже получили необходимое одобрение местных администраций и в настоящее время завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на станциях.Кроме этого, как ожидается, министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность о повышении максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. По закону максимальный срок работы реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригодны для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.В настоящее время в Японии действуют 10 энергоблоков, однако выработка электроэнергии обеспечивается лишь пятью из них. Другие пять сейчас проходят дополнительные проверки.Эксперты не исключают, что проблемы с электроэнергией в зимний период охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции. В качестве причин называют рост цен на сжиженный природный газ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.
https://ria.ru/20220801/yaponiya-1806400097.html
https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html
япония
фукусима (префектура)
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в мире, япония, фукусима (префектура), чернобыль, фукусима-1, аэс такахама
В мире, Япония, Фукусима (префектура), Чернобыль, Фукусима-1, АЭС Такахама
05:06 24.08.2022 (обновлено: 05:23 24.08.2022)
 
Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС

Yomiuri: власти Японии с 2023 года хотят довести число действующих реакторов АЭС до 17

© AFP 2022Катер береговой охраны у АЭС "Такагама" в Японии
Катер береговой охраны у АЭС Такагама в Японии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022
Катер береговой охраны у АЭС "Такагама" в Японии . Архивное фото
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Правительство Японии планирует к лету 2023 года довести число действующих атомных реакторов в стране до 17, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны, пишет газета Yomiuri.
В частности, предполагается перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС "Касивадзаки-Карива", второго энергоблока АЭС "Онагава", первого и второго блока АЭС "Такахама", второго блока АЭС "Симанэ" и седьмого энергоблока АЭС "Токай-2". Операторы АЭС "Онагава", "Такахама" и "Симанэ" уже получили необходимое одобрение местных администраций и в настоящее время завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на станциях.
АЭС Михама - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:18
В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама"
Кроме этого, как ожидается, министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность о повышении максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. По закону максимальный срок работы реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.
До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригодны для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.
В настоящее время в Японии действуют 10 энергоблоков, однако выработка электроэнергии обеспечивается лишь пятью из них. Другие пять сейчас проходят дополнительные проверки.
Эксперты не исключают, что проблемы с электроэнергией в зимний период охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции. В качестве причин называют рост цен на сжиженный природный газ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.
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В миреЯпонияФукусима (префектура)ЧернобыльФукусима-1АЭС Такахама
 
 
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