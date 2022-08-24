https://ria.ru/20220824/yaponiya-1811722498.html

Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС

Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Yomiuri: власти Японии хотят увеличить число действующих реакторов АЭС

Правительство Японии планирует к лету 2023 года довести число действующих атомных реакторов в стране до 17, вводя в эксплуатацию семь из остановленных... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T05:06

2022-08-24T05:06

2022-08-24T05:23

в мире

япония

фукусима (префектура)

чернобыль

фукусима-1

аэс такахама

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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Правительство Японии планирует к лету 2023 года довести число действующих атомных реакторов в стране до 17, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны, пишет газета Yomiuri.В частности, предполагается перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС "Касивадзаки-Карива", второго энергоблока АЭС "Онагава", первого и второго блока АЭС "Такахама", второго блока АЭС "Симанэ" и седьмого энергоблока АЭС "Токай-2". Операторы АЭС "Онагава", "Такахама" и "Симанэ" уже получили необходимое одобрение местных администраций и в настоящее время завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на станциях.Кроме этого, как ожидается, министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность о повышении максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. По закону максимальный срок работы реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригодны для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.В настоящее время в Японии действуют 10 энергоблоков, однако выработка электроэнергии обеспечивается лишь пятью из них. Другие пять сейчас проходят дополнительные проверки.Эксперты не исключают, что проблемы с электроэнергией в зимний период охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции. В качестве причин называют рост цен на сжиженный природный газ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.

https://ria.ru/20220801/yaponiya-1806400097.html

https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html

япония

фукусима (префектура)

чернобыль

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в мире, япония, фукусима (префектура), чернобыль, фукусима-1, аэс такахама