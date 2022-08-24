В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о запуске линии ЛЭП Хандыга - Нежданинское
Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Линию электропередач запустили от подстанции поселка Хандыга до золоторудного месторождения Нежданинское в Якутии, в будущем ЛЭП проведут и к другим месторождениям на территории Томпонского района, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
По словам Николаева, запуск линии электропередач "Хандыга – Нежданинское" - значимое для республики и всего Дальнего Востока событие.
"Одноцепная ЛЭП с напряжением 110 кВ протяженностью 254 километра была построена при поддержке правительства РФ в короткие сроки, несмотря на крайне суровые условия Якутии. Линия проходит от подстанции в поселке Хандыга до производственной площадки Нежданинского месторождения", - рассказал глава региона.
Он отметил, что до этого производственную площадку снабжал электроэнергией собственный дизельный энергокомплекс. Действующий энергокомплекс станет резервным источником питания.
"Подключение к электросетям улучшает экономику предприятия и значительно уменьшает воздействие на окружающую среду. В будущем ЛЭП сможет обеспечить электроэнергией другие месторождения на территории Томпонского района и поселок Теплый Ключ", - добавил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и Московский Кредитный Банк (МКБ) профинансируют на 7,2 миллиарда рублей строительство линии электропередач для Нежданинского золоторудного месторождения в Якутии, которое разрабатывает Polymetal Int.
Рудные запасы Нежданинского месторождения по JORC оцениваются в 4,4 миллиона унций золотого эквивалента с содержанием 3,6 грамма на тонну руды. Срок эксплуатации месторождения составляет 24 года. Минеральные ресурсы, добавочные к рудным запасам, оцениваются в 8,1 миллиона унций в золотом эквиваленте с содержанием 5,1 грамма на тонну.
В 2021 году добыча золота на предприятиях Якутии достигла исторического максимума - добыто 42 тонны золота за счет ввода производственных мощностей Нежданинского ГОКа и расширения инвестиционных возможностей.