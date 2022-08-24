Рейтинг@Mail.ru
В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220824/yakutiya-1811725239.html
В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения
В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения - РИА Новости, 24.08.2022
В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения
Линию электропередач запустили от подстанции поселка Хандыга до золоторудного месторождения Нежданинское в Якутии, в будущем ЛЭП проведут и к другим... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T07:03
2022-08-24T07:03
республика саха (якутия)
экономика
дальний восток
фонд развития дальнего востока и арктики (фрдв)
polymetal int
айсен николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_4869d432b362db15826018c9aeeb15ad.jpg
ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Линию электропередач запустили от подстанции поселка Хандыга до золоторудного месторождения Нежданинское в Якутии, в будущем ЛЭП проведут и к другим месторождениям на территории Томпонского района, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.По словам Николаева, запуск линии электропередач "Хандыга – Нежданинское" - значимое для республики и всего Дальнего Востока событие.Он отметил, что до этого производственную площадку снабжал электроэнергией собственный дизельный энергокомплекс. Действующий энергокомплекс станет резервным источником питания.Ранее сообщалось о том, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и Московский Кредитный Банк (МКБ) профинансируют на 7,2 миллиарда рублей строительство линии электропередач для Нежданинского золоторудного месторождения в Якутии, которое разрабатывает Polymetal Int.Рудные запасы Нежданинского месторождения по JORC оцениваются в 4,4 миллиона унций золотого эквивалента с содержанием 3,6 грамма на тонну руды. Срок эксплуатации месторождения составляет 24 года. Минеральные ресурсы, добавочные к рудным запасам, оцениваются в 8,1 миллиона унций в золотом эквиваленте с содержанием 5,1 грамма на тонну.В 2021 году добыча золота на предприятиях Якутии достигла исторического максимума - добыто 42 тонны золота за счет ввода производственных мощностей Нежданинского ГОКа и расширения инвестиционных возможностей.
https://ria.ru/20220820/khatyryk-1810957674.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_d6573b9b788819585a318b599c6ee9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, фонд развития дальнего востока и арктики (фрдв), polymetal int, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Экономика, Дальний Восток, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), Polymetal Int, Айсен Николаев
07:03 24.08.2022
 
В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о запуске линии ЛЭП Хандыга - Нежданинское

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Линию электропередач запустили от подстанции поселка Хандыга до золоторудного месторождения Нежданинское в Якутии, в будущем ЛЭП проведут и к другим месторождениям на территории Томпонского района, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
По словам Николаева, запуск линии электропередач "Хандыга – Нежданинское" - значимое для республики и всего Дальнего Востока событие.
"Одноцепная ЛЭП с напряжением 110 кВ протяженностью 254 километра была построена при поддержке правительства РФ в короткие сроки, несмотря на крайне суровые условия Якутии. Линия проходит от подстанции в поселке Хандыга до производственной площадки Нежданинского месторождения", - рассказал глава региона.
Он отметил, что до этого производственную площадку снабжал электроэнергией собственный дизельный энергокомплекс. Действующий энергокомплекс станет резервным источником питания.
"Подключение к электросетям улучшает экономику предприятия и значительно уменьшает воздействие на окружающую среду. В будущем ЛЭП сможет обеспечить электроэнергией другие месторождения на территории Томпонского района и поселок Теплый Ключ", - добавил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и Московский Кредитный Банк (МКБ) профинансируют на 7,2 миллиарда рублей строительство линии электропередач для Нежданинского золоторудного месторождения в Якутии, которое разрабатывает Polymetal Int.
Рудные запасы Нежданинского месторождения по JORC оцениваются в 4,4 миллиона унций золотого эквивалента с содержанием 3,6 грамма на тонну руды. Срок эксплуатации месторождения составляет 24 года. Минеральные ресурсы, добавочные к рудным запасам, оцениваются в 8,1 миллиона унций в золотом эквиваленте с содержанием 5,1 грамма на тонну.
В 2021 году добыча золота на предприятиях Якутии достигла исторического максимума - добыто 42 тонны золота за счет ввода производственных мощностей Нежданинского ГОКа и расширения инвестиционных возможностей.
Проверка зрения - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:20Республика Саха (Якутия)
В Якутии заработал первый мобильный офтальмологический комплекс
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаДальний ВостокФонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ)Polymetal IntАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала