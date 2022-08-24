https://ria.ru/20220824/yakutiya-1811725239.html

В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения

В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения - РИА Новости, 24.08.2022

В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения

Линию электропередач запустили от подстанции поселка Хандыга до золоторудного месторождения Нежданинское в Якутии, в будущем ЛЭП проведут и к другим... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:03

2022-08-24T07:03

2022-08-24T07:03

республика саха (якутия)

экономика

дальний восток

фонд развития дальнего востока и арктики (фрдв)

polymetal int

айсен николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_4869d432b362db15826018c9aeeb15ad.jpg

ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Линию электропередач запустили от подстанции поселка Хандыга до золоторудного месторождения Нежданинское в Якутии, в будущем ЛЭП проведут и к другим месторождениям на территории Томпонского района, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.По словам Николаева, запуск линии электропередач "Хандыга – Нежданинское" - значимое для республики и всего Дальнего Востока событие.Он отметил, что до этого производственную площадку снабжал электроэнергией собственный дизельный энергокомплекс. Действующий энергокомплекс станет резервным источником питания.Ранее сообщалось о том, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и Московский Кредитный Банк (МКБ) профинансируют на 7,2 миллиарда рублей строительство линии электропередач для Нежданинского золоторудного месторождения в Якутии, которое разрабатывает Polymetal Int.Рудные запасы Нежданинского месторождения по JORC оцениваются в 4,4 миллиона унций золотого эквивалента с содержанием 3,6 грамма на тонну руды. Срок эксплуатации месторождения составляет 24 года. Минеральные ресурсы, добавочные к рудным запасам, оцениваются в 8,1 миллиона унций в золотом эквиваленте с содержанием 5,1 грамма на тонну.В 2021 году добыча золота на предприятиях Якутии достигла исторического максимума - добыто 42 тонны золота за счет ввода производственных мощностей Нежданинского ГОКа и расширения инвестиционных возможностей.

https://ria.ru/20220820/khatyryk-1810957674.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, фонд развития дальнего востока и арктики (фрдв), polymetal int, айсен николаев