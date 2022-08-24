https://ria.ru/20220824/vyplata-1811842272.html

В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября

В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября - РИА Новости, 24.08.2022

В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября

В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:06

2022-08-24T15:06

2022-08-24T15:06

тверская область

игорь руденя

социальные выплаты

учителя

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ТВЕРЬ, 24 авг - РИА Новости. В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.Такое решение в преддверии начала нового учебного года принято губернатором региона Игорем Руденей. Глава региона объявил об этом на августовской педагогической конференции, которая состоялась в среду в Твери."Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе", – сказал Руденя на конференции.Во время педагогической конференции тверской губернатор наградил лучших работников отрасли образования региона.

https://ria.ru/20220824/avtobusy-1811801409.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, социальные выплаты, учителя