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В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября - РИА Новости, 24.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220824/vyplata-1811842272.html
В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября
В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября - РИА Новости, 24.08.2022
В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября
В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:06
2022-08-24T15:06
тверская область
игорь руденя
социальные выплаты
учителя
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ТВЕРЬ, 24 авг - РИА Новости. В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.Такое решение в преддверии начала нового учебного года принято губернатором региона Игорем Руденей. Глава региона объявил об этом на августовской педагогической конференции, которая состоялась в среду в Твери."Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе", – сказал Руденя на конференции.Во время педагогической конференции тверской губернатор наградил лучших работников отрасли образования региона.
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игорь руденя, социальные выплаты, учителя
Тверская область, Игорь Руденя, социальные выплаты, учителя
15:06 24.08.2022
 

В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 24 авг - РИА Новости. В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Такое решение в преддверии начала нового учебного года принято губернатором региона Игорем Руденей. Глава региона объявил об этом на августовской педагогической конференции, которая состоялась в среду в Твери.
Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:58Тверская область
Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы
"Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе", – сказал Руденя на конференции.
Во время педагогической конференции тверской губернатор наградил лучших работников отрасли образования региона.
 
Тверская областьИгорь Руденясоциальные выплатыучителя
 
 
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