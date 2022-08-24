https://ria.ru/20220824/vyplata-1811842272.html
В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября
В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября - РИА Новости, 24.08.2022
В Тверской области педагоги получат денежную выплату к 1 сентября
В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:06
2022-08-24T15:06
2022-08-24T15:06
тверская область
игорь руденя
социальные выплаты
учителя
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ТВЕРЬ, 24 авг - РИА Новости. В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.Такое решение в преддверии начала нового учебного года принято губернатором региона Игорем Руденей. Глава региона объявил об этом на августовской педагогической конференции, которая состоялась в среду в Твери."Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе", – сказал Руденя на конференции.Во время педагогической конференции тверской губернатор наградил лучших работников отрасли образования региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, социальные выплаты, учителя
Тверская область, Игорь Руденя, социальные выплаты, учителя
ТВЕРЬ, 24 авг - РИА Новости. В Тверской области педагогические работники получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей – по аналогии с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Такое решение в преддверии начала нового учебного года принято губернатором региона Игорем Руденей
. Глава региона объявил об этом на августовской педагогической конференции, которая состоялась в среду в Твери
.
"Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе", – сказал Руденя на конференции.
Во время педагогической конференции тверской губернатор наградил лучших работников отрасли образования региона.