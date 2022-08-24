Глава ВЦИОМ заявил, что россияне реже стали ездить в Европу

"Туризм в Европу всегда был дорогим. У нас самый массовый туризм не в дорогую Европу был всегда, а на дешевые пляжи... Но плюс есть опасения относительно того, что нас там не рады видеть, это тоже действует на очень многих. Неприятно ехать туда, где тебя могут бойкотировать, обижать, отказываться с тобой говорить по-русски, даже если умеют, но почему-то не хотят. Это тоже очень сильно действует. Поэтому, да, мы видим значимое снижение выездного туризма в страны Европы. Но при этом те, кто хочет, кто без этого себя не мыслит, они по-прежнему туда едут", - рассказал Федоров в интервью РИА Новости.