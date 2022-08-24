10:01 24.08.2022 (обновлено: 10:17 24.08.2022)
Глава ВЦИОМ заявил, что россияне реже стали ездить в Европу
Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что россияне реже стали ездить в ЕС из-за опасений бойкота
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
Женщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туризм в Европу всегда был дорогим, а россияне выбирают дешевые пляжи, поэтому теперь поток в страны ЕС значительно сократился еще и в связи с опасениями, что россиянам там будут не рады, но те, кто "не мыслит себя" без Европы, по-прежнему туда едут, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Туризм в Европу всегда был дорогим. У нас самый массовый туризм не в дорогую Европу был всегда, а на дешевые пляжи... Но плюс есть опасения относительно того, что нас там не рады видеть, это тоже действует на очень многих. Неприятно ехать туда, где тебя могут бойкотировать, обижать, отказываться с тобой говорить по-русски, даже если умеют, но почему-то не хотят. Это тоже очень сильно действует. Поэтому, да, мы видим значимое снижение выездного туризма в страны Европы. Но при этом те, кто хочет, кто без этого себя не мыслит, они по-прежнему туда едут", - рассказал Федоров в интервью РИА Новости.
Он отметил, что европейские туристические маршруты выбирают "абсолютное меньшинство россиян".