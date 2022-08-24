https://ria.ru/20220824/vtsiom-1811738537.html

Во ВЦИОМ рассказали о влиянии спецоперации на потребительский спрос

Во ВЦИОМ рассказали о влиянии спецоперации на потребительский спрос - РИА Новости, 24.08.2022

Во ВЦИОМ рассказали о влиянии спецоперации на потребительский спрос

Россияне в конце февраля – начале марта в связи с начавшейся специальной военной операцией на Украине и экономическим кризисом старались меньше тратить, сейчас... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:43

2022-08-24T09:43

2022-08-24T09:43

россия

экономика

вциом

валерий федоров

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россияне в конце февраля – начале марта в связи с начавшейся специальной военной операцией на Украине и экономическим кризисом старались меньше тратить, сейчас же, когда апокалиптические прогнозы не сбылись, народ начинает привыкать и потребительский спрос понемногу восстанавливается, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров."Люди стараются меньше тратить, больше накапливать, но и, кроме того, была импульсная реакция. Но она была весной, сейчас мы ее не наблюдаем... Так что есть сокращение потребления, но оно связано с тем, что народ осознал серьезность экономической ситуации, готовится к худшему, старается тратить по минимуму — только на самое необходимое", - сообщил Федоров в интервью РИА Новости.По его словам, привычки и стиль жизни россиян поменялись в соответствии с новыми реалиями."Сначала прогнозы были на этот год снижение на 10% ВВП, потом минус 8%, сейчас минус 6%. То есть прогнозы становятся менее пессимистичными, но все равно это кризис, то есть минус 6% ВВП — это сильно, серьезно, особенно на фоне того, что в 2021 году был рост... То есть кризисные явления в экономике они, конечно, очевидны: высокий рост цен, уход ряда компаний, у которых заводы, пароходы, рабочие места, и это, конечно, сказывается", - отметил Федоров.Но в то же время, по его словам, первоначальные опасения у населения уже прошли и граждане постепенно начинают адаптироваться к новым условиям и действовать чуть более уверенно."Самые апокалиптические прогнозы не сбылись, бренды уходят, торговля продолжается, находятся аналоги, какие-то отечественные или из других стран, параллельный импорт запустился. В общем, паника прошла, страха стало меньше, и мы видим, что народ начинает действовать чуть более уверенно, вновь начинает кредиты брать, вновь начинает тратить чуть больше, чем раньше. Так что происходит такое постепенное привыкание, адаптация, потребительский спрос помаленьку начинает восстанавливаться", - добавил Федоров.

https://ria.ru/20220823/otnoshenie-1811461564.html

https://ria.ru/20220816/pensii-1809881683.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, вциом, валерий федоров