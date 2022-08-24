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Уоллес заявил, что Британия может усложнить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
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Уоллес заявил, что Британия может усложнить выдачу виз россиянам
Уоллес заявил, что Британия может усложнить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 24.08.2022
Уоллес заявил, что Британия может усложнить выдачу виз россиянам
Лондон может усложнить получение виз для россиян, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:13
2022-08-24T18:13
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би-би-си
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россия
греция
олаф шольц
новости - туризм
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лондон может усложнить получение виз для россиян, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Я думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет - правильный путь", - ответил Уоллес на вопрос о том, поддерживает ли он запрет на выдачу визы россиянам.По его словам, этот вопрос должна изучить глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател."Но мне не нравится - и, я уверен, что никому из ваших слушателей не нравится - смотреть, как жены олигархов или российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперъяхтах по всему миру... Я думаю, что это очень неправильно", - заявил Уоллес в эфире радиостанции Би-би-си.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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евросоюз, би-би-си, германия, россия, греция, олаф шольц, новости - туризм, туризм
Туризм, Евросоюз, Би-би-си, Германия, Россия, Греция, Олаф Шольц, Новости - Туризм, Туризм
18:13 24.08.2022
 
Уоллес заявил, что Британия может усложнить выдачу виз россиянам

Министр обороны Уоллес: Великобритания может усложнить процесс выдачи виз для россиян

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лондон может усложнить получение виз для россиян, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Я думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет - правильный путь", - ответил Уоллес на вопрос о том, поддерживает ли он запрет на выдачу визы россиянам.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 11:42Туризм
Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны
По его словам, этот вопрос должна изучить глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.
"Но мне не нравится - и, я уверен, что никому из ваших слушателей не нравится - смотреть, как жены олигархов или российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперъяхтах по всему миру... Я думаю, что это очень неправильно", - заявил Уоллес в эфире радиостанции Би-би-си.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Посольство в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника
 
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