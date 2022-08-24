https://ria.ru/20220824/vizit-1811951410.html

Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев

Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев - РИА Новости, 24.08.2022

Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев

Администрация США пока не готова анонсировать возможный будущий визит главы государства Джо Байдена в Киев, однако между сторонами налажено "хорошее... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:32

2022-08-24T20:32

2022-08-24T20:32

в мире

сша

джон кирби

джо байден

украина

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Администрация США пока не готова анонсировать возможный будущий визит главы государства Джо Байдена в Киев, однако между сторонами налажено "хорошее взаимодействие", заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби."Нам пока нечего анонсировать в контексте возможных поездок президента", - сказал в ходе брифинга Кирби, комментируя возможность поездки Байдена в Киев в скором будущем.Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин уже совершали официальные визиты в украинскую столицу, что подчеркивает налаженное между сторонами "хорошее взаимодействие"."Разумеется, когда и если необходимость в такой поездке возникнет, президент, безусловно, рассмотрит данную возможность", - подчеркнул американский чиновник.

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в мире, сша, джон кирби, джо байден, украина