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Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев - РИА Новости, 24.08.2022
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Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев
Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев - РИА Новости, 24.08.2022
Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев
Администрация США пока не готова анонсировать возможный будущий визит главы государства Джо Байдена в Киев, однако между сторонами налажено "хорошее... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:32
2022-08-24T20:32
в мире
сша
джон кирби
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Администрация США пока не готова анонсировать возможный будущий визит главы государства Джо Байдена в Киев, однако между сторонами налажено "хорошее взаимодействие", заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби."Нам пока нечего анонсировать в контексте возможных поездок президента", - сказал в ходе брифинга Кирби, комментируя возможность поездки Байдена в Киев в скором будущем.Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин уже совершали официальные визиты в украинскую столицу, что подчеркивает налаженное между сторонами "хорошее взаимодействие"."Разумеется, когда и если необходимость в такой поездке возникнет, президент, безусловно, рассмотрит данную возможность", - подчеркнул американский чиновник.
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в мире, сша, джон кирби, джо байден, украина
В мире, США, Джон Кирби, Джо Байден, Украина
20:32 24.08.2022
 
Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев

Кирби: Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Администрация США пока не готова анонсировать возможный будущий визит главы государства Джо Байдена в Киев, однако между сторонами налажено "хорошее взаимодействие", заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Нам пока нечего анонсировать в контексте возможных поездок президента", - сказал в ходе брифинга Кирби, комментируя возможность поездки Байдена в Киев в скором будущем.
Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин уже совершали официальные визиты в украинскую столицу, что подчеркивает налаженное между сторонами "хорошее взаимодействие".
"Разумеется, когда и если необходимость в такой поездке возникнет, президент, безусловно, рассмотрит данную возможность", - подчеркнул американский чиновник.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 17:08
США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен
 
В миреСШАДжон КирбиДжо БайденУкраина
 
 
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