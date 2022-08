https://ria.ru/20220824/vich-1811924347.html

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ - РИА Новости, 24.08.2022

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

На Кипре обнаружили новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, его выявили у 14 мужчин нетрадиционной... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:27

2022-08-24T18:27

2022-08-24T22:55

в мире

кипр

вич

нью-мексико

сша

АФИНЫ, 24 авг — РИА Новости. На Кипре обнаружили новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, его выявили у 14 мужчин нетрадиционной ориентации, пишет газета "Филелефтерос".Штамм, получивший название CRF91_cpx, обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико, США.Геном нового рекомбинантного штамма "представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U", результаты исследования опубликовали в престижном международном медицинском журнале Virulence (Taylor & Francis, Великобритания), пишет газета."CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (Men who have sex with men, MSM), которые были инфицированы на Кипре", — указывает издание.Как отмечается в статье, данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре с неизвестными к настоящему времени клиническими проявлениями.ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы — CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

кипр

нью-мексико

сша

2022

