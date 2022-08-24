https://ria.ru/20220824/vengriya-1811749317.html

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян - РИА Новости, 24.08.2022

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз, в этом Будапешт солидарен с Берлином, заявил глава МИД Венгрии... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:16

2022-08-24T10:16

2022-08-24T10:37

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз, в этом Будапешт солидарен с Берлином, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - написал Сийярто в соцсетях по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.Сийярто отметил, что стороны разошлись в оценке антироссийских санкций. "Я сказал, что мы, как соседняя (с Украиной) страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - написал он.Министр еще раз подчеркнул, что Венгрия не сможет обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители. "Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", - добавил он.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220824/litva-1811718419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

венгрия, визы, в мире, россия, германия, евросоюз, туризм, новости - туризм