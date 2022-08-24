Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220824/vengriya-1811749317.html
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян - РИА Новости, 24.08.2022
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз, в этом Будапешт солидарен с Берлином, заявил глава МИД Венгрии... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:16
2022-08-24T10:37
венгрия
визы
в мире
россия
германия
евросоюз
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49599/25/495992590_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_7d64a62078139db4e3ca7fd958d6c965.jpg
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз, в этом Будапешт солидарен с Берлином, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - написал Сийярто в соцсетях по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.Сийярто отметил, что стороны разошлись в оценке антироссийских санкций. "Я сказал, что мы, как соседняя (с Украиной) страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - написал он.Министр еще раз подчеркнул, что Венгрия не сможет обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители. "Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", - добавил он.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220824/litva-1811718419.html
венгрия
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49599/25/495992590_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2ad945dff910d723883695aca0e0c755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, визы, в мире, россия, германия, евросоюз, туризм, новости - туризм
Венгрия, Визы, В мире, Россия, Германия, Евросоюз, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
10:16 24.08.2022 (обновлено: 10:37 24.08.2022)
 
Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не планирует вводить визовые ограничения для россиян

CC BY 2.0 / Kat Dodd / The Hungary FlagФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
CC BY 2.0 / Kat Dodd / The Hungary Flag
Флаг Венгрии . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз, в этом Будапешт солидарен с Берлином, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - написал Сийярто в соцсетях по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
02:07
Глава МИД Литвы предложил задавать россиянам на границе вопрос про Крым
Сийярто отметил, что стороны разошлись в оценке антироссийских санкций. "Я сказал, что мы, как соседняя (с Украиной) страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - написал он.
Министр еще раз подчеркнул, что Венгрия не сможет обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители. "Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", - добавил он.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
 
ТуризмВенгрияВизыВ миреРоссияГерманияЕвросоюзТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала