02:13 24.08.2022 (обновлено: 02:14 24.08.2022)
Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России
Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о России, если станет премьером Британии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о действиях России в мире, если станет новым премьером.
"На посту премьер-министра я пойду дальше, сделаю все возможное, в том числе рассекречивание большего объема разведывательных данных, чтобы разоблачить перед миром тактику (президента РФ Владимира) Путина. Мое правительство будет стратегически использовать разведданые, чтобы раскрывать попытки Кремля подорвать и стабилизировать свободолюбивые демократии", - написала она в статье для газеты Telegraph.
По ее словам, она будет придерживаться аналогичного подхода по отношению к другим "потенциально враждебным государствам" и тем, "кто угрожает глобальной безопасности".
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
В Москве ранее отмечали русофобский характер высказываний трасс. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле отметила, что предвыборные заявления Трасс о намерении "обеспечить поражение России" на Украине "говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях". По словам Захаровой, ситуация в самой Британии в социально-экономической сфере ухудшается, поэтому политики прибегают к антироссийской риторике, "чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они приняли решения, которые ударили по жизни британцев".