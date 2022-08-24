https://ria.ru/20220824/velikobritaniya-1811718641.html

Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России

Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России - РИА Новости, 24.08.2022

Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о действиях России в мире, если станет новым премьером. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:13

2022-08-24T02:13

2022-08-24T02:14

в мире

лиз трасс

риши сунак

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о действиях России в мире, если станет новым премьером.По ее словам, она будет придерживаться аналогичного подхода по отношению к другим "потенциально враждебным государствам" и тем, "кто угрожает глобальной безопасности".В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.В Москве ранее отмечали русофобский характер высказываний трасс. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле отметила, что предвыборные заявления Трасс о намерении "обеспечить поражение России" на Украине "говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях". По словам Захаровой, ситуация в самой Британии в социально-экономической сфере ухудшается, поэтому политики прибегают к антироссийской риторике, "чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они приняли решения, которые ударили по жизни британцев".

https://ria.ru/20220823/trass-1811474549.html

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в мире, лиз трасс, риши сунак, россия, великобритания