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Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России - РИА Новости, 24.08.2022
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Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России
Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России - РИА Новости, 24.08.2022
Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о действиях России в мире, если станет новым премьером. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:13
2022-08-24T02:14
в мире
лиз трасс
риши сунак
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о действиях России в мире, если станет новым премьером.По ее словам, она будет придерживаться аналогичного подхода по отношению к другим "потенциально враждебным государствам" и тем, "кто угрожает глобальной безопасности".В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.В Москве ранее отмечали русофобский характер высказываний трасс. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле отметила, что предвыборные заявления Трасс о намерении "обеспечить поражение России" на Украине "говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях". По словам Захаровой, ситуация в самой Британии в социально-экономической сфере ухудшается, поэтому политики прибегают к антироссийской риторике, "чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они приняли решения, которые ударили по жизни британцев".
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в мире, лиз трасс, риши сунак, россия, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Россия, Великобритания
02:13 24.08.2022 (обновлено: 02:14 24.08.2022)
 
Трасс обещает на посту премьера рассекречивать больше разведданных о России

Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о России, если станет премьером Британии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обещает рассекречивать больше разведданных о действиях России в мире, если станет новым премьером.
"На посту премьер-министра я пойду дальше, сделаю все возможное, в том числе рассекречивание большего объема разведывательных данных, чтобы разоблачить перед миром тактику (президента РФ Владимира) Путина. Мое правительство будет стратегически использовать разведданые, чтобы раскрывать попытки Кремля подорвать и стабилизировать свободолюбивые демократии", - написала она в статье для газеты Telegraph.
По ее словам, она будет придерживаться аналогичного подхода по отношению к другим "потенциально враждебным государствам" и тем, "кто угрожает глобальной безопасности".
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
В Москве ранее отмечали русофобский характер высказываний трасс. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле отметила, что предвыборные заявления Трасс о намерении "обеспечить поражение России" на Украине "говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях". По словам Захаровой, ситуация в самой Британии в социально-экономической сфере ухудшается, поэтому политики прибегают к антироссийской риторике, "чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они приняли решения, которые ударили по жизни британцев".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 09:52
В США и Европе скептически отнесутся к победе Трасс, сообщили СМИ
 
В миреЛиз ТрассРиши СунакРоссияВеликобритания
 
 
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