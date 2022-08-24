https://ria.ru/20220824/vaktsinatsiya-1811729324.html

Московские врачи призвали вакцинировать детей от гриппа перед учебным годом

Московские врачи призвали вакцинировать детей от гриппа перед учебным годом - РИА Новости, 24.08.2022

Московские врачи призвали вакцинировать детей от гриппа перед учебным годом

Московские врачи поделились мнением с РИА Новости, что перед началом учебного года и сезонным подъемом заболеваемости в школах родителям необходимо... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:21

2022-08-24T08:21

2022-08-24T08:21

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общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Московские врачи поделились мнением с РИА Новости, что перед началом учебного года и сезонным подъемом заболеваемости в школах родителям необходимо вакцинировать детей от гриппа и научить их правилам гигиены, а не надеяться на чеснок на веревочке.Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, включая термометрию на входе, использование антисептиков и систем обеззараживания воздуха, продолжится в школах и колледжах Москвы в новом учебном году, перед 1 сентября в учреждениях образования пройдет генеральная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, а также санитарная обработка территории.Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Москвы Людмила Большакова заявила, что перед началом подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ жители города должны защитить свой организм от заболевания гриппом, которое опасно своими осложнениями."Самой эффективной мерой защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация. Привитые лица не заболевают гриппом или переносят заболевание в легкой форме и без осложнений", - заявила эксперт.Она добавила, что дети относятся к группе риска по заболеванию гриппом и его осложнениям и должны вакцинироваться в первую очередь. Вакцинация защищает от заболевания не только ребенка, но и членов его семьи старшего возраста, которые, например, из-за наличия противопоказаний, не могут вакцинироваться.Педиатр, инфекционист, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО департамента здравоохранения города Москвы Алексей Ртищев также отметил, что сезонная профилактика инфекций должна быть комплексной, обязательно включать вакцинацию против гриппа. Среди других важных гигиенических мероприятий на первый план он поставил мытье рук."Респираторные вирусы, включая грипп, передаются так называемым аэрозольным путем. Иначе говоря, передача происходит с капельками аэрозоля, которые оседают на руках или окружающих предметах, включая мобильные телефоны. Именно поэтому мытье рук, а также использование кожного антисептика являются наиболее значимыми и первостепенными методами профилактики", - рассказал Ртищев.По его словам, следует также помнить, что детей даже с легкими признаками заболевания необходимо оставлять дома.Эксперт скептически оценил использование в качестве защиты от вирусов чеснока в пластмассовой капсуле на веревочке."Безусловно, чеснок содержит целый ряд полезных веществ, обладающих противобактериальным и противовирусным действием. Но нужно понимать, что эти свойства могут реализоваться только при приеме чеснока внутрь. Ношение чеснока на теле, тем более в каком-то футляре, никаким полезным действием не обладает", - пояснил Ртищев.Он добавил, что чеснок хоть и полезен, но сам по себе не способен полностью предотвратить вероятность респираторной инфекции.

https://ria.ru/20220822/gripp-1811321872.html

https://ria.ru/20220815/covid-19-1809581036.html

https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790540368.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, здоровье - общество