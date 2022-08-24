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"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить - РИА Новости, 24.08.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220824/urologiya-1811745017.html
"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить
"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить - РИА Новости, 24.08.2022
"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить
Иногда люди стараются максимально отложить поход к врачу, особенно если про его специальность ходит много мифов и страшилок. Как часто нужно посещать уролога (и андролога), чего можно избежать благодаря здоровому образу жизни, а какие болезни с возрастом появятся почти у всех.
2022-08-24T12:00
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правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить
Иногда люди стараются максимально отложить поход к врачу, особенно если про его специальность ходит много мифов и страшилок. Как часто нужно посещать уролога (и андролога), чего можно избежать благодаря здоровому образу жизни, а какие болезни с возрастом появятся почти у всех.
audio/mpeg
"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить
Иногда люди стараются максимально отложить поход к врачу, особенно если про его специальность ходит много мифов и страшилок. Как часто нужно посещать уролога (и андролога), чего можно избежать благодаря здоровому образу жизни, а какие болезни с возрастом появятся почти у всех.
audio/mpeg
Почему не стоит перебарщивать с подогревом сидения в автомобиле, сказывается ли перенесенный коронавирус на фертильности и как врачи научились бороться с бесплодием – рассказывает врач уролог, андролог "СМ-Клиника" Батор Гончиков.1:30 – чем отличается уролог от андролога2:30 – когда пора идти к врачу3:24 – культура походов к урологу4:45 – что важнее – сердце или другие органы?10:23 – кто такие "плохие сперматозоиды"12:00 – факторы риска – чего лучше избегать13:27 – чем коварно пиво14:55 – "Оптимально – три-четыре контакта в неделю"18:40 – упражнения для мужского здоровья – правда работают?20:25 – что есть и как пить (воду)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
12:00 24.08.2022 (обновлено: 12:21 24.08.2022)
 

"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить

Правда тела
"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить
12:00
Читать ria.ru в
Иногда люди стараются максимально отложить поход к врачу, особенно если про его специальность ходит много мифов и страшилок. Как часто нужно посещать уролога (и андролога), чего можно избежать благодаря здоровому образу жизни, а какие болезни с возрастом появятся почти у всех.
Почему не стоит перебарщивать с подогревом сидения в автомобиле, сказывается ли перенесенный коронавирус на фертильности и как врачи научились бороться с бесплодием – рассказывает врач уролог, андролог "СМ-Клиника" Батор Гончиков.
1:30 – чем отличается уролог от андролога
2:30 – когда пора идти к врачу
3:24 – культура походов к урологу
4:45 – что важнее – сердце или другие органы?
10:23 – кто такие "плохие сперматозоиды"
12:00 – факторы риска – чего лучше избегать
13:27 – чем коварно пиво
14:55 – "Оптимально – три-четыре контакта в неделю"
18:40 – упражнения для мужского здоровья – правда работают?
20:25 – что есть и как пить (воду)
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Полина Панина
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
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