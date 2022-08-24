https://ria.ru/20220824/urologiya-1811745017.html

"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить

"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить - РИА Новости, 24.08.2022

"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить

Иногда люди стараются максимально отложить поход к врачу, особенно если про его специальность ходит много мифов и страшилок. Как часто нужно посещать уролога (и андролога), чего можно избежать благодаря здоровому образу жизни, а какие болезни с возрастом появятся почти у всех.

2022-08-24T12:00

2022-08-24T12:00

2022-08-24T12:21

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить Иногда люди стараются максимально отложить поход к врачу, особенно если про его специальность ходит много мифов и страшилок. Как часто нужно посещать уролога (и андролога), чего можно избежать благодаря здоровому образу жизни, а какие болезни с возрастом появятся почти у всех. audio/mpeg

"Правда тела". Как не бояться урологов и зачем к ним ходить Иногда люди стараются максимально отложить поход к врачу, особенно если про его специальность ходит много мифов и страшилок. Как часто нужно посещать уролога (и андролога), чего можно избежать благодаря здоровому образу жизни, а какие болезни с возрастом появятся почти у всех. audio/mpeg

Почему не стоит перебарщивать с подогревом сидения в автомобиле, сказывается ли перенесенный коронавирус на фертильности и как врачи научились бороться с бесплодием – рассказывает врач уролог, андролог "СМ-Клиника" Батор Гончиков.1:30 – чем отличается уролог от андролога2:30 – когда пора идти к врачу3:24 – культура походов к урологу4:45 – что важнее – сердце или другие органы?10:23 – кто такие "плохие сперматозоиды"12:00 – факторы риска – чего лучше избегать13:27 – чем коварно пиво14:55 – "Оптимально – три-четыре контакта в неделю"18:40 – упражнения для мужского здоровья – правда работают?20:25 – что есть и как пить (воду)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио