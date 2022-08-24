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Посол Украины в Турции призвал Анкару помочь в возвращении военнопленных - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811724563.html
Посол Украины в Турции призвал Анкару помочь в возвращении военнопленных
Посол Украины в Турции призвал Анкару помочь в возвращении военнопленных - РИА Новости, 24.08.2022
Посол Украины в Турции призвал Анкару помочь в возвращении военнопленных
Посол Украины в Турции Василий Боднарь сообщил, что призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T06:28
2022-08-24T06:34
в мире
владимир путин
украина
турция
россия
нато
специальная военная операция на украине
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднарь сообщил, что призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных."Эта тема всегда находится на повестке дня Украины", - приводит слова посла агентство Anadolu.Дипломат призвал Турцию оказать помощь в возвращении из плена украинских военных, напомнив об успешном освобождении в прошлом при поддержке турецкого лидера Тайипа Эрдогана двух представителей Меджлиса крымских татар.Боднарь подчеркнул необходимость ускорения поставок на Украину современного, высокоточного и эффективного оружия и боеприпасов НАТО. Украинский дипломат отметил, что 72% жителей страны поддержали вступление Украины в НАТО, и поэтому они не намерены отклоняться от этого пути.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, украина, турция, россия, нато
В мире, Владимир Путин, Украина, Турция, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
06:28 24.08.2022 (обновлено: 06:34 24.08.2022)
 
Посол Украины в Турции призвал Анкару помочь в возвращении военнопленных

Посол Украины в Турции Боднарь призвал Анкару помочь в возвращении военнопленных

© РИА Новости / Алены ПалажченкоПосольство Украины в Анкаре
Посольство Украины в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алены Палажченко
Посольство Украины в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднарь сообщил, что призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных.
"Эта тема всегда находится на повестке дня Украины", - приводит слова посла агентство Anadolu.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 12:13
МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"
Дипломат призвал Турцию оказать помощь в возвращении из плена украинских военных, напомнив об успешном освобождении в прошлом при поддержке турецкого лидера Тайипа Эрдогана двух представителей Меджлиса крымских татар.
Боднарь подчеркнул необходимость ускорения поставок на Украину современного, высокоточного и эффективного оружия и боеприпасов НАТО. Украинский дипломат отметил, что 72% жителей страны поддержали вступление Украины в НАТО, и поэтому они не намерены отклоняться от этого пути.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаТурцияРоссияНАТО
 
 
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