https://ria.ru/20220824/ubiystvo-1811839362.html

Убийцу туристки на Урале приговорили к 23 годам лишения свободы

Убийцу туристки на Урале приговорили к 23 годам лишения свободы - РИА Новости, 24.08.2022

Убийцу туристки на Урале приговорили к 23 годам лишения свободы

Житель Свердловский области приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и убийство туристки из Перми, а его сообщница — к девяти, информирует... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:51

2022-08-24T16:51

2022-08-24T16:51

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Житель Свердловский области приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и убийство туристки из Перми, а его сообщница — к девяти, информирует региональная прокуратура."Свердловский областной суд назначил Алексею Еремееву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года", — рассказали в пресс-службе.Суд также обязал Еремеева выплатить родственникам убитой 3,5 миллиона рублей, а его сообщницу Ольгу Васеву — 1,3 миллиона.По данным следствия, в мае пьяные Еремеев и Васева обнаружили в парке "Оленьи ручьи" палатку, в которой спала женщина. Разбудив туристку, они сказали ей, что кто-то похитил ее байдарку, и провели на открытый участок местности. Там Еремеев избил и изнасиловал женщину. Васева удерживала руки жертвы, не давая ей оказать сопротивление.Затем Еремеев несколько раз ударил женщину, после чего она скончалась. Сообщница забрала из телефона убитой сим-карту, установила ее в свой сотовый, получила доступ к банковским счетам потерпевшей и похитила свыше 23 тысяч рублей. Всего подсудимые украли у женщины имущество на 201 тысячу рублей.Заявление о пропаже туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, которая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области, поступило в полицию 2 июня 2021 года. Ее тело нашли в лесу.Васева признала свою вину в совершении преступлений, не связанных с изнасилованием — их она отрицала. Еремеев признал только кражи, но утверждал, что совершил их в одиночку.

https://ria.ru/20220725/turist-1804716912.html

https://ria.ru/20220821/albaniya-1811097685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, свердловская область, пермь, новости - туризм, туризм, убийство