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ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков - РИА Новости, 24.08.2022
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ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков
ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков - РИА Новости, 24.08.2022
ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила исполнение государственного гимна РФ при открытии избирательных участков в единый день голосования, передаёт... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:06
2022-08-24T13:06
элла памфилова
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выборы
цик рф
политика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила исполнение государственного гимна РФ при открытии избирательных участков в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости."Федеральный конституционный закон о гимне Российский Федерации допускает исполнение государственного гимна во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями, полагаем, что и открытие избирательных участков также можно отнести к такого рода мероприятиям, я бы даже сказала, событиям… Предлагаем организовать исполнение государственного гимна перед открытием", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.Вопрос утвердили в ходе заседания.По ее словам, мера принимается в целях создания торжественной атмосферы при открытии помещений для голосования."22 августа вся Россия, вся страна отметила День Государственного флага Российской Федерации, это наш официальный символ, официальный символ нашего государства, наряду с гербом и с гимном, и вот слушая и исполняя государственный гимн, мы ещё в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение за ту самую принадлежность к ней, и самое главное - ответственности за ее судьбу", - отметила Памфилова.
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элла памфилова, россия, выборы, цик рф, политика, общество
Элла Памфилова, Россия, Выборы, ЦИК РФ, Политика, Общество
13:06 24.08.2022
 
ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков

ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков в день голосования

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила исполнение государственного гимна РФ при открытии избирательных участков в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Федеральный конституционный закон о гимне Российский Федерации допускает исполнение государственного гимна во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями, полагаем, что и открытие избирательных участков также можно отнести к такого рода мероприятиям, я бы даже сказала, событиям… Предлагаем организовать исполнение государственного гимна перед открытием", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Интернет-голосование
22 августа, 18:05
ЦИК назвал дату тренировок дистанционного электронного голосования
Вопрос утвердили в ходе заседания.
По ее словам, мера принимается в целях создания торжественной атмосферы при открытии помещений для голосования.
"22 августа вся Россия, вся страна отметила День Государственного флага Российской Федерации, это наш официальный символ, официальный символ нашего государства, наряду с гербом и с гимном, и вот слушая и исполняя государственный гимн, мы ещё в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение за ту самую принадлежность к ней, и самое главное - ответственности за ее судьбу", - отметила Памфилова.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний
 
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