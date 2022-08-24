ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков
ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков в день голосования
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила исполнение государственного гимна РФ при открытии избирательных участков в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Федеральный конституционный закон о гимне Российский Федерации допускает исполнение государственного гимна во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями, полагаем, что и открытие избирательных участков также можно отнести к такого рода мероприятиям, я бы даже сказала, событиям… Предлагаем организовать исполнение государственного гимна перед открытием", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
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Вопрос утвердили в ходе заседания.
По ее словам, мера принимается в целях создания торжественной атмосферы при открытии помещений для голосования.
"22 августа вся Россия, вся страна отметила День Государственного флага Российской Федерации, это наш официальный символ, официальный символ нашего государства, наряду с гербом и с гимном, и вот слушая и исполняя государственный гимн, мы ещё в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение за ту самую принадлежность к ней, и самое главное - ответственности за ее судьбу", - отметила Памфилова.