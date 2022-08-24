https://ria.ru/20220824/tsik-1811804381.html

ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков

ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков - РИА Новости, 24.08.2022

ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила исполнение государственного гимна РФ при открытии избирательных участков в единый день голосования, передаёт... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:06

2022-08-24T13:06

2022-08-24T13:06

элла памфилова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила исполнение государственного гимна РФ при открытии избирательных участков в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости."Федеральный конституционный закон о гимне Российский Федерации допускает исполнение государственного гимна во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями, полагаем, что и открытие избирательных участков также можно отнести к такого рода мероприятиям, я бы даже сказала, событиям… Предлагаем организовать исполнение государственного гимна перед открытием", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.Вопрос утвердили в ходе заседания.По ее словам, мера принимается в целях создания торжественной атмосферы при открытии помещений для голосования."22 августа вся Россия, вся страна отметила День Государственного флага Российской Федерации, это наш официальный символ, официальный символ нашего государства, наряду с гербом и с гимном, и вот слушая и исполняя государственный гимн, мы ещё в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение за ту самую принадлежность к ней, и самое главное - ответственности за ее судьбу", - отметила Памфилова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

элла памфилова, россия, выборы, цик рф, политика, общество