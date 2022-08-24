Рейтинг@Mail.ru
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/tsentrobank-1811725625.html
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги - РИА Новости, 24.08.2022
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги
В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T07:15
2022-08-24T15:32
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_0:4:3068:1730_1920x0_80_0_0_d59e50ec3a9ea385f213484efbc15a55.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ, в свою очередь, пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Дума уже приняла в первом чтении."Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней", — уточнил Уваров.Кроме того, в ЦБ предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных.Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом силовики смогут практически в онлайн-режиме получать информацию о мошеннических операциях при соблюдении всех норм о банковской тайне.Базу ФинЦЕРТ, в свою очередь, дополнят сведениями от МВД о совершенных противоправных действиях, что поможет банкам предотвращать мошеннические переводы.
https://ria.ru/20220812/vvp-1809142451.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5731ed8e22d887f0c3f6d47dd23513d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
07:15 24.08.2022 (обновлено: 15:32 24.08.2022)
 
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ, в свою очередь, пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Дума уже приняла в первом чтении.
Опрос
Вы становились жертвой телефонных мошенников?
Проголосовали:
15:29
"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней", — уточнил Уваров.
Кроме того, в ЦБ предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных.
Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом силовики смогут практически в онлайн-режиме получать информацию о мошеннических операциях при соблюдении всех норм о банковской тайне.
Базу ФинЦЕРТ, в свою очередь, дополнят сведениями от МВД о совершенных противоправных действиях, что поможет банкам предотвращать мошеннические переводы.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 13:40
ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала