https://ria.ru/20220824/tsentrobank-1811725625.html

ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги - РИА Новости, 24.08.2022

ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:15

2022-08-24T07:15

2022-08-24T15:32

экономика

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ, в свою очередь, пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Дума уже приняла в первом чтении."Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней", — уточнил Уваров.Кроме того, в ЦБ предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных.Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом силовики смогут практически в онлайн-режиме получать информацию о мошеннических операциях при соблюдении всех норм о банковской тайне.Базу ФинЦЕРТ, в свою очередь, дополнят сведениями от МВД о совершенных противоправных действиях, что поможет банкам предотвращать мошеннические переводы.

https://ria.ru/20220812/vvp-1809142451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф