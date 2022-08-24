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ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги - РИА Новости, 24.08.2022
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги
В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T07:15
2022-08-24T07:15
2022-08-24T15:32
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ, в свою очередь, пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Дума уже приняла в первом чтении."Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней", — уточнил Уваров.Кроме того, в ЦБ предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных.Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом силовики смогут практически в онлайн-режиме получать информацию о мошеннических операциях при соблюдении всех норм о банковской тайне.Базу ФинЦЕРТ, в свою очередь, дополнят сведениями от МВД о совершенных противоправных действиях, что поможет банкам предотвращать мошеннические переводы.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
07:15 24.08.2022 (обновлено: 15:32 24.08.2022)
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги
ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведенные мошенникам деньги
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ, в свою очередь, пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Дума уже приняла в первом чтении.
"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней", — уточнил Уваров.
Кроме того, в ЦБ
предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных.
Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом силовики смогут практически в онлайн-режиме получать информацию о мошеннических операциях при соблюдении всех норм о банковской тайне.
Базу ФинЦЕРТ, в свою очередь, дополнят сведениями от МВД о совершенных противоправных действиях, что поможет банкам предотвращать мошеннические переводы.