https://ria.ru/20220824/torgovlya-1811721715.html
Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле
Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле - РИА Новости, 24.08.2022
Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле
Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T04:07
2022-08-24T04:07
2022-08-24T04:07
михаил федоров
вадим пристайко
украина
великобритания
киев
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны, говорится в пресс-релизе министерства внешней торговли Соединенного Королевства.Министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян 23 августа встретилась в Лондоне с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым и послом страны в Соединенном Королевстве Вадимом Пристайко, чтобы "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании и начать переговоры".Соглашение о цифровой торговле должно упростить сотрудничество британских компаний с украинским бизнесом. Оно позволит устранить бюрократические препоны и поможет Киеву более эффективно вести торговлю с Лондоном с помощью таких технологий, как электронные транзакции, подписи и контракты.
https://ria.ru/20220627/pomosch-1798443802.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01160baa9b9f8de0a04d5f31b4459a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил федоров, вадим пристайко, украина, великобритания, киев, торговля
Михаил Федоров, Вадим Пристайко, Украина, Великобритания, Киев, Торговля
Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле
Великобритания и Украина начали переговоры о заключении соглашения о цифровой торговле