https://ria.ru/20220824/torgovlya-1811721715.html

Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле

Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле - РИА Новости, 24.08.2022

Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле

Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T04:07

2022-08-24T04:07

2022-08-24T04:07

михаил федоров

вадим пристайко

украина

великобритания

киев

торговля

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны, говорится в пресс-релизе министерства внешней торговли Соединенного Королевства.Министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян 23 августа встретилась в Лондоне с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым и послом страны в Соединенном Королевстве Вадимом Пристайко, чтобы "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании и начать переговоры".Соглашение о цифровой торговле должно упростить сотрудничество британских компаний с украинским бизнесом. Оно позволит устранить бюрократические препоны и поможет Киеву более эффективно вести торговлю с Лондоном с помощью таких технологий, как электронные транзакции, подписи и контракты.

https://ria.ru/20220627/pomosch-1798443802.html

украина

великобритания

киев

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михаил федоров, вадим пристайко, украина, великобритания, киев, торговля