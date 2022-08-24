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Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле - РИА Новости, 24.08.2022
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Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле
Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле - РИА Новости, 24.08.2022
Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле
Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T04:07
2022-08-24T04:07
михаил федоров
вадим пристайко
украина
великобритания
киев
торговля
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны, говорится в пресс-релизе министерства внешней торговли Соединенного Королевства.Министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян 23 августа встретилась в Лондоне с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым и послом страны в Соединенном Королевстве Вадимом Пристайко, чтобы "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании и начать переговоры".Соглашение о цифровой торговле должно упростить сотрудничество британских компаний с украинским бизнесом. Оно позволит устранить бюрократические препоны и поможет Киеву более эффективно вести торговлю с Лондоном с помощью таких технологий, как электронные транзакции, подписи и контракты.
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михаил федоров, вадим пристайко, украина, великобритания, киев, торговля
Михаил Федоров, Вадим Пристайко, Украина, Великобритания, Киев, Торговля
04:07 24.08.2022
 
Британия и Украина начали переговоры по соглашению о цифровой торговле

Великобритания и Украина начали переговоры о заключении соглашения о цифровой торговле

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны, говорится в пресс-релизе министерства внешней торговли Соединенного Королевства.
Министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян 23 августа встретилась в Лондоне с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым и послом страны в Соединенном Королевстве Вадимом Пристайко, чтобы "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании и начать переговоры".
"Великобритания и Украина сегодня (24 августа) объявили о своем намерении заключить новое соглашение о цифровой торговле, чтобы помочь Украине восстановить свою экономику и защитить средства к существованию", - указывается в релизе.
Соглашение о цифровой торговле должно упростить сотрудничество британских компаний с украинским бизнесом. Оно позволит устранить бюрократические препоны и поможет Киеву более эффективно вести торговлю с Лондоном с помощью таких технологий, как электронные транзакции, подписи и контракты.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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