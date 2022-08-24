03:05 24.08.2022 (обновлено: 11:04 24.08.2022)
В США спрогнозировали, что останется от территории Украины
Полковник Макгрегор: Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра из-за помощи США
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
Автор публикации раскритиковал открытое письмо "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно", под которым подписались двадцать известных американцев — сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта.
"Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращению в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей", — предположил Макгрегор.
По его мнению, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".
"Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х, при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина", — предположил автор.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.