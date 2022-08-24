https://ria.ru/20220824/territoriya-1811720063.html

В США спрогнозировали, что останется от территории Украины

В США спрогнозировали, что останется от территории Украины - РИА Новости, 24.08.2022

В США спрогнозировали, что останется от территории Украины

Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:05

2022-08-24T03:05

2022-08-24T11:04

специальная военная операция на украине

билл клинтон

владимир путин

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сша

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.Автор публикации раскритиковал открытое письмо "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно", под которым подписались двадцать известных американцев — сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта.По его мнению, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым"."Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х, при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина", — предположил автор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220823/nato-1811594475.html

https://ria.ru/20220823/ssha-1811461018.html

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билл клинтон, владимир путин, москва, россия, украина, в мире, сша