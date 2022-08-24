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В США спрогнозировали, что останется от территории Украины - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/territoriya-1811720063.html
В США спрогнозировали, что останется от территории Украины
В США спрогнозировали, что останется от территории Украины - РИА Новости, 24.08.2022
В США спрогнозировали, что останется от территории Украины
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:05
2022-08-24T11:04
специальная военная операция на украине
билл клинтон
владимир путин
москва
россия
украина
в мире
сша
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.Автор публикации раскритиковал открытое письмо "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно", под которым подписались двадцать известных американцев — сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта.По его мнению, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым"."Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х, при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина", — предположил автор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220823/nato-1811594475.html
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билл клинтон, владимир путин, москва, россия, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Билл Клинтон, Владимир Путин, Москва, Россия, Украина, В мире, США
03:05 24.08.2022 (обновлено: 11:04 24.08.2022)
 
В США спрогнозировали, что останется от территории Украины

Полковник Макгрегор: Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра из-за помощи США

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
Автор публикации раскритиковал открытое письмо "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно", под которым подписались двадцать известных американцев — сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта.

"Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращению в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей", — предположил Макгрегор.

По его мнению, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".
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"Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х, при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина", — предположил автор.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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