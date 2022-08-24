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Звезда сериала "Дом Дракона" не хотел сниматься в этом шоу

Звезда сериала "Дом Дракона" не хотел сниматься в этом шоу - РИА Новости, 24.08.2022

Звезда сериала "Дом Дракона" не хотел сниматься в этом шоу

Сыгравший Деймона Таргариена в "Доме Дракона" Мэтт Смит не хотел сниматься в этом шоу, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:26

2022-08-24T15:26

2022-08-24T15:26

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сыгравший Деймона Таргариена в "Доме Дракона" Мэтт Смит не хотел сниматься в этом шоу, пишет The Hollywood Reporter.Спустя какое-то время он все же решил пойти на пробы. Он признается, что захотел принять участие в проекте из-за Пэдди Консидайна, которому досталась роль Визериса I Таргариена, старшего брата Деймона. Смит — его фанат и всегда мечтал с ним поработать. А еще актера заинтересовал его герой в "Доме Дракона". "Мне нравятся отношения Деймона с его братом. Он также потрясающий персонаж, потому что вы никогда не знаете, о чем он думает. Люблю его двойственность. Он жестокий, и я думаю интересно наблюдать за персонажами, которые так плохо себя ведут. Но в то же время он ведь искренне верит в то, что делает", — размышляет Смит.Первая серия "Дома Дракона" вышла 21 августа. На платформах HBO и HBO Max ее посмотрели 9,9 миллионов зрителей, для компании это рекорд по показам премьерного эпизода, сообщает Variety.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, игра престолов (сериал), hbo