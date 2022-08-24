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В епархии рассказали об убитом настоятеле храма в Домодедово

В епархии рассказали об убитом настоятеле храма в Домодедово - РИА Новости, 24.08.2022

В епархии рассказали об убитом настоятеле храма в Домодедово

Настоятель храма Николая Чудотворца в селе Домодедово протоиерей Сергей Лопухов, в убийстве которого подозревают преподавателя воскресной школы, был ревностным... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:14

2022-08-24T16:14

2022-08-24T16:14

религия

справки

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Настоятель храма Николая Чудотворца в селе Домодедово протоиерей Сергей Лопухов, в убийстве которого подозревают преподавателя воскресной школы, был ревностным христианином, добрым и отзывчивым пастырем, снискавшим к себе уважение и любовь многих людей, говорится в соболезновании Подольской епархии РПЦ, размещенном на ее официальном сайте.Ранее в среду правоохранительные ведомства сообщили, что 22-летний преподаватель воскресной школы в подмосковном Домодедово поджег кабинет и зарезал ножом настоятеля храма Николая Чудотворца протоиерея Сергия Лопухова. Священник скончался на месте. Нападавший задержан, ведется следствие."За долгие годы служения в Никольском храме отец Сергий снискал к себе уважение и любовь многих людей и духовенства епархии. Батюшка был ревностным христианином, глубоко верующим, добрым и скромным человеком, который благоговейно предстоял Престолу Божию, смиренно и ответственно исполнял возлагаемые на него послушания. Труды отца Сергия были заслуженно отмечены церковными и общественными наградами. В памяти знавших его верующих людей и духовных чад протоиерей Сергий Лопухов останется отзывчивым и благочестивым, добрым пастырем, смыслом жизни которого было служение Богу и ближним", - говорится в соболезновании.Протоиерей Сергий родился 13 февраля 1963 года в деревне Михнево Ступинского района Московской области. В 1984 году окончил Московскую государственную академию физической культуры. Работал учителем физкультуры и тренером по тяжелой атлетике. В 1995 году архиепископом Можайским Григорием (Чирковым) был рукоположен во диакона, а 21 сентября – во пресвитера, и назначен клириком в Флоро-Лаврский храм села Ям Домодедовского района. В 1997 году священнослужитель был назначен настоятелем Никольского храма в подмосковном селе Домодедово, где совершал пастырское служение до своей кончины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vzryv-1804799201.html

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Задержание подозреваемого в убийстве священника в Подмосковье В Московской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества. 2022-08-24T16:14 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт)